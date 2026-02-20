Что сломает армию России: генерал США объяснил, как изменить течение войны

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Министерство обороны Украины изменяет подход к ведению войны, делая ставку на максимальное истощение русской армии. Речь идет об амбициозных целях — до 50 тысяч потерь РФ ежемесячно и удвоении производства дронов уже в 2026 году.

Об этом рассказал генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в интервью 24 каналу.

По его словам, ключом к изменению ситуации на фронте может стать неспособность России компенсировать потери.

Реклама

«Если Россия не сможет восстанавливать свои потери на фронте, то со временем ее силы вести войну будут постепенно уменьшаться», — подчеркнул он.

Генерал убежден, что стратегия системного истощения может иметь долгосрочный эффект и постепенно взорвать военный потенциал Кремля.

Особое внимание Петреус обратил на беспрецедентные темпы развития украинского оборонного производства.

«Еще одно важное достижение — это то, что Украина в этом году удвоит производство дронов. Это невероятно, потому что в прошлом году она изготовила 3,5 миллиона дронов», — отметил генерал.

Реклама

По планам, в 2026 году Украина должна производить 7 миллионов беспилотников. Такой объем позволит ежедневно применять БПЛА как на линии фронта, так и по военным целям противника.

Петреус также положительно высказался о министре обороны Михаиле Федорове, с которым был знаком еще во время его работы в сфере цифровой трансформации.

Он подчеркнул, что инновационный подход и технологическое развитие могут стать не только фактором победы, но и основой экономического роста Украины после войны.

Аналитик отмечает, что сочетание высоких потерь российской армии и массового производства дронов способно существенно повлиять на баланс сил. Если темпы истощения превысят возможности РФ пополнять ресурсы, стратегическая инициатива может постепенно перейти в Украину.

Реклама

Напомним, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев ответил, способна ли РФ воевать еще два года. По его словам, распространение у западных медиа информации об этом является элементом информационно-психологической операции РФ. Ее цель — заставить украинское руководство пойти на уступки под давлением нарратива о «неисчерпаемых ресурсах» РФ.