Что стало первопричиной войны России против Украины: ответ военного эксперта

Именно агрессивные действия со стороны РФ, ее желание захватить независимую Украину политически вызвали сопротивление граждан и появление двух Майданов.

Независимые украинцы всегда смотрели в Европу, а не на Россию, которая с начала независимости Украины хотела поглотить ее. Поэтому отказ тогдашнего президента Виктора Януковича подписать ассоциацию с ЕС вызвал второй мощный Евромайдан.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

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"Майдан 2014 года был против попытки оккупации РФ. Именно агрессивные действия со стороны России, попытки политического поглощения Украины вызвали настроения Майдана как 2004-2005, так и 2013-1014 годов. Причина выхода на протест на Майдан был отказ тогдашнего президента Януковича подписать ЕС. Мы хотели европейской интеграции, мы не хотели поглощения Украины Россией. От этого все началось. РФ является главным триггером, организатором этой войны", — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал три варианта действий для российских кафиров на юге.

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