Что станет ключом к дальнейшему продвижению ВСУ: военный эксперт дал однозначный ответ

По мнению Романа Свитана, освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма, ведь без деоккупации полуострова нельзя работать ни на Донетчине, ни на Запорожье.

Украинская армия освободила Херсон 11 ноября 2022 года. За этот год были точные удары по Крымскому мосту, уничтожение вражеских кораблей и командных центров, однако сегодня перед нашими защитниками стоят не менее важные задачи. В первую очередь, стоит отметить работу ВСУ по Крыму.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан "24 Каналу", отметив, что освобождение полуострова станет ключом к дальнейшему продвижению Сил обороны.

Какие задачи стоят перед ВСУ

По мнению Романа Свитана, освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма, ведь без деоккупации полуострова нельзя работать ни на Донетчине, ни на Запорожье. Все потому, что россияне могут в любой момент зайти в тыл наших войск, а воевать на два фронта мы не сможем.

Также читайте Как непогода изменит ход боевых действий: эксперт объяснил

"Сегодня оптимальный и самый удобный вариант – это работать на западной части фронта, поскольку оккупанты ввели в бой все свои резервы и загрузли на востоке. Их нужно удерживать в районе Авдеевки, Бахмута, Купянска, Угледара. Сейчас россияне связаны там боями и не могут перебросить войска на западную часть фронта. Поэтому нужно работать там, но все зависит от средств, которые нам передают партнеры", – рассказал военный эксперт.

Основные задачи, которые сейчас выполняют Силы обороны

На левом берегу важно отбросить окупантов от Херсона, чтобы они не могли обстреливать город и убивать наших людей на правобережной части. Если россияне перебросят свои силы на левый берег, то это также позволит уменьшить плотность войск на восточном фронте. А при достаточном количестве сил и средств можно создавать плацдарм и форсировать Днепр, двигаться в сторону Крыма.

Освобождение Херсона подтверждает, что есть окно возможностей еще до наступления серьезных дождей, но все внимание должно быть направлено на Крым.

"Для этого много механизмов: от морского десанта до воздушного, от наземных операций до нанесения ударов дальними средствами поражения. Все будет зависеть от тех средств, которые нам передадут", – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт добавил, что украинское продвижение не остановилось, оно продолжается.

"Более того, нам не всегда нужно проектировать на свое поле боя то, что говорится для другой части мира. Иногда так нужно делать хотя бы для того, чтобы увеличить поставки необходимых средств", – отметил Роман Свитан.

Напомним, эстонская разведка в своей сводке сообщила, что Россия завладела инициативой в Луганской и Донецкой областях.

Читайте также: