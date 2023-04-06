Что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем": в Минобороны рассказали детали о работе военных

Замминистра обороны решила "немного приоткрыть занавес", как принимаются оперативные решения.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои".

Об этом она написала в телеграмме.

По словам Маляра, боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов предполагаемого развития ситуации.

оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7

штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям

руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.

"Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление", — отметила замминистра.

Она заверила, что командование принимает оперативные решения и формирует задачи подразделения исключительно на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей.

"То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть", – подытожила Маляр.

Ранее гранатометчик Юрий Сиротюк с позывным "Мамай" рассказал, какую часть Бахмута контролируют ВСУ. Военнослужащая "Ведьма" рассказала, как россияне в Бахмуте "заходят на улицы — д*хнут, но лезут еще".

Напомним, президент Зеленский назвал условие для вывода ВСУ из Бахмута.