Что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем": в Минобороны рассказали детали о работе военных

Замминистра обороны решила "немного приоткрыть занавес", как принимаются оперативные решения.
Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои".
Об этом она написала в телеграмме.
По словам Маляра, боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов предполагаемого развития ситуации.
- оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7
- штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям
- руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.
"Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление", — отметила замминистра.
Она заверила, что командование принимает оперативные решения и формирует задачи подразделения исключительно на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей.
"То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть", – подытожила Маляр.
Ранее гранатометчик Юрий Сиротюк с позывным "Мамай" рассказал, какую часть Бахмута контролируют ВСУ. Военнослужащая "Ведьма" рассказала, как россияне в Бахмуте "заходят на улицы — д*хнут, но лезут еще".
Напомним, президент Зеленский назвал условие для вывода ВСУ из Бахмута.