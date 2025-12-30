Что стоит за обвинениями Кремля в налете на резиденцию Путина – разбор BILD

Владимир Путин / © Associated Press

Вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу Кремль предъявил обвинения в адрес Киева, заявив о якобы попытке атаки резиденции Владимира Путина с помощью 91 беспилотника. В Москве назвали это "террористическим актом" и заявили, что такими действиями Украина вроде бы подрывает мирные переговоры и демонстрирует пренебрежение к США.

Ситуацию проанализировал обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Президент Украины эти обвинения отверг, назвав их "ложью" и "бредовой".

Юлиан Репке также сомневается в правдивости версии Кремля. Он напоминает, что за все время полномасштабной войны единственный подтвержденный инцидент с дроном у Кремля произошел в мае 2023 года, когда беспилотник взорвался на одном из куполов. По словам Репке, Владимир Зеленский был недоволен этим ударом.

"По нашей информации, подразделение, совершившее эту атаку, имело серьезные проблемы. Несмотря на войну, существовала негласная договоренность не наносить удары по Кремлю, администрации президента, Совету Федерации или Государственной думе", - отмечает обозреватель.

При этом никаких доказательств новой атаки российская сторона не предоставила. Журналисты независимого издания "Можем объяснить" пообщались с 14 жителями Валдая - населенного пункта вблизи резиденции Путина. Все опрошенные заявили, что не слышали ни взрывов, ни работы ПВО, ни характерного шума дронов, а также не получали никаких SMS-предупреждений.

"Той ночью не было шума. Если бы что-то произошло, об этом говорил бы весь город", - рассказал один из местных жителей.

Юлиан Репке предполагает, что бездоказательные обвинения могут использоваться Кремлем в качестве информационного повода для последующей эскалации, в частности – для оправдания ударов по правительственным зданиям в Киеве. По его мнению, Россия пока не заинтересована в переговорах.

"Россияне видят шанс сломать Украину на всех уровнях. Они пытаются атаковать повсюду одновременно, считая, что Украина ослаблена, а ее армии все труднее удерживать позиции", – отмечает он.

Обозреватель также описывает возможную логику Кремля: нынешняя военная кампания, по замыслу Москвы, должна привести как минимум к полному захвату аннексированных территорий, а при благоприятных условиях – и дальнейшему продвижению вглубь Украины.

В пользу этой версии, по словам Репке, свидетельствует и недавнее заявление Владимира Путина о том, что Россия больше не заинтересована в переговорах по выводу украинских войск из Донбасса, поскольку в Кремле считают эту территорию рано или поздно захваченной силой.

Напомним, Песков пригрозил Киеву ответом, заявив, мол, военные РФ "знают, как и когда отвечать на действия Украины". Он нагло высказался, что "попытка Киева атаковать резиденцию" направлена на срыв переговорного процесса, а также непосредственно против мирных усилий президента США Дональда Трампа.