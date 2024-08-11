Что стоит за операцией в Курской области: France24 узнало о возможной цели военных действий

Операция в Курской области, в которой участвуют тысячи украинских солдат, направлена на выявление слабых мест российской обороны и дестабилизацию ситуации внутри страны.

Об этом на условиях анонимности сообщил France24 военный чиновник

Офицер заверил, что украинские силы будут соблюдать международное гуманитарное право и не намерены аннексировать захваченные территории.

По словам чиновника, операция началась с перехода украинских войск через границу и нацелена на то, чтобы нанести России значительные потери и растянуть ее оборонительные позиции. Российские власти заявили о развертывании около 1000 украинских солдат во время вторжения, что, по их мнению, стало неожиданностью для Кремля.

Президент Владимир Зеленский подтвердил факт наступления, отметив, что Украина переносит боевые действия на территорию агрессора. В ответ на украинское наступление Россия эвакуировала множество мирных жителей Курской области и нарастила свои резервы.

Чиновник также подчеркнул, что Украина не планирует захват Курской АЭС и будет действовать в рамках международного права. Между тем, в ответ на украинское наступление Россия усилила бомбардировки Сумской области и других прилегающих районов, что уже привело к жертвам среди гражданского населения.

Напомним, командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады, известный под позывным "Дед", сообщил, что после начала боев в Курской области снизилась активность вражеской артиллерии на Харьковском направлении. Однако ситуация в Харьковской области остается сложной.

Читайте также: