Что стоит за угрозами России новыми ударами: в СНБО объяснили замысел Кремля

Россия открыто демонстрирует, что не планирует завершать войну против Украины и продолжает делать ставку на воздушный террор гражданского населения.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя новые угрозы со стороны российского МИД.

По его словам, Москва на уровне внешнеполитического ведомства фактически анонсирует дальнейшие ракетные и дроновые обстрелы украинских городов.

Коваленко обратил внимание, что перед визитом Владимира Путина в Китай Россия пыталась создать впечатление, будто размышляет над возможным завершением войны. Однако нынешние заявления Кремля демонстрируют обратное.

"Россия, которая перед визитом Путина в Китай делала вид, что задумывается о возможном завершении войны, сейчас демонстрирует, что воевать хочет дальше. И мир им не нужен", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что угрозы новыми ударами раздаются на фоне очевидных проблем самой России с безопасностью на собственной территории. По словам Коваленко, даже Москва уже не может чувствовать себя защищенной от атак.

"Это происходит на фоне неспособности обеспечить безопасность на собственной территории, когда даже в Москву уже прилетает. Террором гражданских Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России. И все это он делает вместо завершения войны", - подчеркнул представитель СНБО.

Что этому предшествовало

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с новыми агрессивными угрозами в адрес Украины. Она заявила, что Россия и дальше будет наносить удары по Киеву.

"Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву", - сказала Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство готовит отдельное официальное обращение к представителям других государств.

Эти заявления стали очередным подтверждением того, что Кремль не отказывается от эскалации и использует угрозы новых атак как элемент информационного и психологического давления на Украину.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Россия нанесла массированные удары по правительственному кварталу и культурным объектам Киева. Атака стала прямым ответом Кремля на унижение во время празднования Дня Победы в Москве, а также очередным доказательством того, что Владимир Путин не способен придерживаться никаких договоренностей.

