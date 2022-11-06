Что такое блекаут и при каких условиях киевлян могут эвакуировать: объяснение ДТЭК

В случае новых мощных российских обстрелов во время морозов в Киеве возможна эвакуация населения, так как возобновление электроснабжения может занять часы.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Он объяснил, что блекаут может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему из-за критической перегрузки и критического несовпадения спроса электроэнергии на ее предложение. В этом случае срабатывает автоматика и отсоединяет потребителей от сети, чтобы она не перегорела.

"Блекаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. То есть автоматика срабатывает и выключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела", — объяснил Сахарук.

По его словам, если будут новые обстрелы в Киеве и области, то есть риск срабатывания автоматики. В то же время важно, сколько времени понадобится на восстановление.

"Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том — выключится система или нет, а в том сколько времени потребуется для того, чтобы включить систему после блекаута", — сказал он.

Как объясняет Сахарук, если не будет источника питания, который позволит питать Киев, и его нужно будет предоставлять из-за восстановления подстанции или линии, на это уйдет много времени.

"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет за неимением источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопрос об эвакуации определенной части населения", – добавил Сахарук.

Что известно об эвакуации из Киева?

На прошлой неделе руководитель Киевской области Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Onet заявил, что при критической ситуации в энергетике в регионе жителей зимой могут временно эвакуировать. По его словам, переселить их могут в те области, где ситуация более стабильная.

Впоследствии чиновник опроверг свое заявление, заверив, что сейчас все контролируемо и сейчас по состоянию на сейчас эвакуировать не собираются. Глава ОВА пообещал извещать жителей Киевщины о том, что происходит с критической инфраструктурой.

6 ноября газета The New York Times со ссылкой на киевского чиновника написала, что в случае блекаута из-за атак РФ около 3 миллионов жителей города могут временно эвакуировать.

Уже днем глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук подтвердил эту информацию. По его словам, власти рассматривают все возможные варианты действий в случае тотального блекаута, в частности, и эвакуацию населения. Впрочем, сейчас киевлян не просят уезжать из города, поскольку нужды нет.

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