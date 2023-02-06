Что такое "Гвардія наступу": список бригад и как подать заявку

Украинцы могут самостоятельно выбрать бригаду, куда они хотят присоединиться.

Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардія наступу". Их частью могут стать только добровольцы. Основа новых бригад – офицеры и солдаты, имеющие немалый боевой опыт.

Об этом сообщили в МВД.

Присоединиться к "Гвардії наступу" можно, подав анкету на сайте storm.mvs.gov.ua или же подать анкету через определенные Центры предоставления административных услуг.

Добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду, в ряды которой хотят присоединиться. Среди них "Азов", "Спартан", "Рубіж", "Червона Калина", "Сталевий кордон", "Кара-Даг", "Лють" та "Буревій"

Буревій

С 24 февраля 2022 года личный состав воинской части выполняет задачи в составе группировки сил обороны Киева, охраняя важные государственные объекты и инфраструктуру. Ее бойцов привлекали к оборонным действиям в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области. Теперь она выполняет задачи в городе Бахмут Донецкой области. Лозунг бригады: "И эта буря идет на врагов, вступай и наступай!".

Червона Калина

С первых дней полномасштабного вторжения РФ заняли определенные позиции по обороне столицы Украины и не допустили попытки прорыва противника в Киев, разбили колонну российских войск у поселка Бузова.

С июня 2022-го подразделения полка в составе сводной батальонной группы в ОТУ "Північ" оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" принимали участие в боевых действиях в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке на Луганщине, Спорном и Верхнекаменском Донецкой области Бригадный лозунг: Враг тлеет, где калина краснеет!

Кара-Даг

Обороняли Мелитополь, Молочанск, Токмак, Каменское, Малую Токмачку и смогли остановить наступление превосходящих сил врага на направлениях Васильевка – Запорожье и Токмак – Орехов.

Благодаря применению современных методов ведения боя личным составом бригады, подтверждено уничтожение шести вражеских воздушных судов (четыре самолета СУ-25, два вертолета К-52), двух БПЛА и ракеты, а также бронетехники и живой силы противника.

Рубіж

24 февраля 2022 года ротная тактическая группа бригады первой приняла бой с российскими спецназовцами в районе аэропорта "Антонов" (Гостомель), что сыграло немаловажную роль в обороне столицы. Что не позволило оккупантам развернуть основные силы в непосредственной близости от Киева. Тогда удалось уничтожить пять и повредить один вертолет врага и уничтожить в роту личного состава противника.

Затем эта группа отличилась в боях в районе Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна, нанеся ощутимые потери оккупанту. Бойцы участвовали в боях за Рубежное, стойко защищали Северодонецк. Подразделение уничтожило более 300 единиц бронетехники РФ, в том числе САУ "Тюльпан", ликвидировано более 1 тыс. захватчиков и ранено около 1,3 тыс.

Спартан

Дали достойный отпор попыткам противника прорваться в Харьков, участвовали в освобождении Малой Рогани, Циркунов и Кутузовки во взаимодействии с подразделениями ВСУ. Они мужественно защищают Харьковскую и часть Луганской областей, удерживают позиции в районе Торецкая на Донетчине.

В ходе боев бригадой уничтожено значительное количество живой силы и военной техники агрессора, в том числе 4 танка на объездной дороге под Харьковом — в первый день обороны и самолет СУ-25. Также ликвидированы до двух рот россиян, уничтожены два вражеских танка, 8 БМП, две установки ЗУ-23-2, 22 единицы автотехники и РСЗО.

Азов

Во время российского вторжения в Украину подразделение стало центром обороны Мариуполя и в дальнейшем героически удерживал комбинат "Азовсталь". "Азовцы" освобождали Мариуполь в июне 2014-го, участвовали в боях под Иловайском. Затем они обороняли Мариуполь, совершали наступление на Широкино в феврале 2015 года.

"Азов" известен и тем, что эффективно выполнял задачи в районе проведения АТО, а затем и в рамках операции Объединенных сил. В частности, силами подразделения проведена успешная Павлополь-Широкинская операция в 2015-м, выполнен ряд успешных боевых задач в районе Светлодарской дуги.

Лють

Военизированное подразделение полиции нового образца. Основные задачи – проведение штурмовых действий, обезвреживание ДРГ и незаконных вооруженных формирований врага, аэроразведка, выявление позиций и уничтожение противника.

Полки специального назначения "Сафарі" и "Цунамі", батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова" — подразделения полиции, которых объединила "Лють". Это бойцы, которые выполняли боевые задания на Киевщине, Запорожском, Харьковском, Херсонском и Донецком направлениях. В арсенале – бронетехника, артиллерийское, зенитное, противотанковое и снайперское вооружение.

Сталевий кордон

15-й мобильный пограничный отряд создан как подразделение нового образца. Основу бригады заложили подразделения Госпогранслужбы, выполнявшие задачи в районе боевых действий на востоке Украины и мужественно противостоящие российским агрессорам. В ее рядах — воины, которые первыми встретили врага на границе, защищали "Азовсталь", держали линию обороны на Лиманском и Бахмутском направлениях, защищали госрубеж.

Для выполнения задач мобильный пограничный отряд на вооружении имеет противотанковые и артиллерийские расчеты, аэроразведочные группы и расчеты ПЗРК. Его задача – усилить оборону и защиту государства, укрепить границу Украины. Бригадный лозунг: "Первые на границе, первые в наступлении".

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия может пойти в наступление на Украину после 15 февраля 2023 года. Украинская разведка назвала три возможных направления.

Украина готовит "Гвардию наступления": добровольцы будут освобождать Крым и Донбасс

Читайте также: