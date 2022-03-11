"Что такое хорошо и что такое плохо": в Москве учителей собрали на лекцию от пропагандистов (видео)

После Симоньян выступила Захарова, которая рассказала учителям о "финансировании украинских биологических лабораторий США" и Донбассе.

Учителей и классных руководителей в Москве собрали на трехчасовую лекцию от пропагандистки Маргариты Симоньян. Она объясняла педагогам, что такое фейки, как запад "работает против России", хвалила ICQ и "Одноклассники".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

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Симоньян заявила, что людям, пустившим в Россию социальные сети Instagram и Facebook, нужно "оторвать руки".

Она также рассказала о желании враждебных сил "расшатать Россию" и устроить новые 90-е. По словам Симоньян, именно поэтому и вводят санкции.

"Это обернется очередным 92-93 годом, инфляцией в 400%, нищетой, продуктами по карточкам, отсутствием пенсий и зарплат... И так и будет, если не остановить эту попытку расшатать нашу лодку изнутри", — сказала Симоньян.

На педсовете после Симоньян начала выступать представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала учителям о "финансировании украинских биологических лабораторий США" и о Донбассе.

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