После Симоньян выступила Захарова, которая рассказала учителям о "финансировании украинских биологических лабораторий США" и Донбассе.
Учителей и классных руководителей в Москве собрали на трехчасовую лекцию от пропагандистки Маргариты Симоньян. Она объясняла педагогам, что такое фейки, как запад "работает против России", хвалила ICQ и "Одноклассники".
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Симоньян заявила, что людям, пустившим в Россию социальные сети Instagram и Facebook, нужно "оторвать руки".
Она также рассказала о желании враждебных сил "расшатать Россию" и устроить новые 90-е. По словам Симоньян, именно поэтому и вводят санкции.
"Это обернется очередным 92-93 годом, инфляцией в 400%, нищетой, продуктами по карточкам, отсутствием пенсий и зарплат... И так и будет, если не остановить эту попытку расшатать нашу лодку изнутри", — сказала Симоньян.
На педсовете после Симоньян начала выступать представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала учителям о "финансировании украинских биологических лабораторий США" и о Донбассе.
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