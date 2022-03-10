Что такое кассетные бомбы: характеристики, где использовались, как предотвратить поражение

ТСН.ua рассказывает, что такое кассетная бомба, из чего она состоит, где используется, почему запрещена в ряде стран мира. А также дает советы, как предотвратить поражение кассетной бомбой.

Кассетные бомбы: что это такое и кто их выдумал?

Кассетный боеприпас – это особый вид авиабомбы, которая отличается тонкими стенками. Она состоит из наконечника, корпуса, опутавшей формы-оболочки. Эту форму наполняют мелкими осколками, авиаминами, минами разного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные). В одном боеприпасе общая масса такой опасной внутренности может составлять до 10 кг.

Одна кассетная бомба может содержать минимум десять мин и мелких деталей, которые находятся на специальных стенках-перегородках. То есть, в бомбе размещается большое количество маленьких бомб, которые после детонации в воздухе высыпаются и рассыпаются по всей зоне поражения.

Авиаснаряды, размещаемые в кассетной бомбе, часто начиняются мелкими осколками и другими мелкими элементами. Они отличаются широким спектром действия и используются для поражения живой силы или для ликвидации колонны техники.

Первооткрывателями в области создания кассетных бомб были немцы. Именно летчики Люфтваффе 1939 применяли своеобразные кассетные боеприпасы против польской пехоты и кавалерии. К примеру, АВ 250-3 внешне напоминал обычную бомбу, но был начинен 108 маленькими минами осколочного типа SD-2.

Основные характеристики кассетной бомбы и принцип ее действия

Кассетные бомбы применяются российскими войсками в жилых районах Украины / Facebook/пресс-центр штаба АТО

Сначала кассетную бомбу загружают в специальный отсек на борту истребителя. После этого самолет может подниматься в воздух. Пилот сбрасывает кассетную бомбу сразу после получения соответствующего приказа. Выпущенный боеприпас в заданной точке предварительно выпускает парашют, чтобы затормозить. Происходит выравнивание снаряда в горизонтальном положении.

После этого кассетная бомба начинает избавляться от своей смертоносной начинки. Все сброшенные мины или авиабомбы имеют небольшие тормозные устройства, которые помогают перенести их в вертикальное положение. Согласно некоторым данным один снаряд авиабомбы способен "прошить" броню толщиной до 17 см.

Существует несколько различных типов кассетных бомб :

зажигательные – используются для поджога объектов, содержащих напалм или белый фосфор, противотанковые и противопехотные элементы, именно такие кассетные бомбы под названием "Хлебная корзина" Молотова был применен Советским Союзом зимой 1939-1940 гг;

противотанковые — авиабомбы, которые находятся внутри, имеют кумулятивные боеголовки, пробивающие броню бронемашины или танка;

противопехотные – используются осколочные бомбочки, которые рассчитаны на уничтожение мягких объектов;

минировочные – минные боеприпасы взрываются не сразу, а ведут себя как обычные наземные мины;

противоаэродромные – рассчитаны на проникновение через бетон перед взрывом, чтобы уничтожить или значительно повредить поверхность взлетно-посадочной полосы;

Химические – в течение 1950-1960-х годов в Советском Союзе разрабатывали кассетные бомбы для распространения химического оружия.

Всегда ли мины из кассетной бомбы взрываются после сброса?

Кассетная бомба (рисунок)

Кассетная бомба не только обладает невероятной взрывной силой, она также таит в себе скрытую угрозу. По определенным причинам (например, по несовершенному механизму детонатора) не все мины, выпускаемые из оболочки, сразу взрываются. По предварительным данным, около 5% авиабомб не срабатывают и превращаются в земли в обычные противопехотные мины. Еще одна опасность кроется в том, что они могут глубоко погружаться в почву и долгое время там храниться без детонации, взрываясь при контакте с посторонними предметами.

Где использовались кассетные бомбы?

Весьма активно кассетные бомбы применяли в Косово, Ираке, Ливане, Афганистане. Соединенные Штаты использовали их в Югославии во время военного конфликта 1999 года, а также в войне в Афганистане (2001 год). Согласно оценкам ООН, Израиль сбрасывал кассетные бомбы на Ливан во время вооруженного конфликта 2006 года. 2011 кассетные бомбы применяли правительственные войска Муаммара Каддафи во время внутреннего ливийского конфликта в гражданском городе Мисурата. 2022 Россия неоднократно сбрасывала и продолжает сбрасывать кассетные бомбы на города Украины, в том числе на жилые кварталы.

Почему кассетные бомбы запрещены?

Практически все снаряды этого типа не являются высокоточным орудием. Когда они используются в жилых районах городов, могут привести к действительно большим жертвам, а потому они были запрещены в 2008 году международной конвенцией в Дублине.

Как предотвратить поражение кассетной бомбы

Если вы увидели мину, не взорвавшуюся после детонации кассетной бомбы, сразу отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и не подпускайте к взрывоопасному предмету других людей и детей. Сообщите полиции или спасателям об опасной находке, укажите точный адрес ее нахождения. Дождитесь прибытия специалистов и укажите место, где вы увидели мину от кассетной бомбы.

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