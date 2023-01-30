Что такое первая, вторая и третья линии обороны: объяснение военного эксперта Жданова

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что это первая, вторая и третья линия фронта. Он объяснил, что это система инженерных сооружений, которая позволяет войскам вести оборонительные бои.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Оборона строится в несколько эшелонов. То есть когда нужна устойчивость обороны, то ее строят в несколько линий. Первая, вторая и третья. Может быть и больше. Это система оборонных сооружений: окопы, блиндажи, укрытия для боеприпасов и ходы. Их строят за разными принципами: вот под Херсоном оккупанты строили три линии обороны и ставили там "бетонные колпаки". Оборонные сооружения возводят с учетом особенностей местности. То есть выбираются лучшие позиции, где будет эта линия обороны. Оттуда войска могут обороняться и наносить удары по противнику. Если линия обороны под плотным огнем и нет смысла там находиться, войска переходят на вторую линию обороны, где все уже оборудовано. Противник, зайдя на первую линию обороны, сталкивается с тем, что войска отошли на новые позиции", — сказал Жданов.

Напомним, Зеленский рассказал о постоянных штурмах оккупантов на Донбассе. Президент отметил, что ситуация там очень сложная.

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