Что такое пропаганда и как ее используют во время войны / Фото: pixabay.com

Что такое пропаганда: ее влияние на людей и как она работает в условиях войны

Что такое пропаганда: ее влияние на людей и как она работает в условиях войны

С начала полномасштабной войны России против Украины все чаще начал звучать термин "пропаганда". Хотя он вошел в активный словарь украинцев еще после революции достоинства 2014 года. Читайте на материале ТСН.ua, что такое пропаганда, как работает пропаганда в условиях войны и как влияет на людей.

История возникновения термина и что такое "пропаганда"

Слово "пропаганда" имеет латинское происхождение и в буквальном переводе означает "нечто, подлежащее распространению". Возник этот термин еще в 1622 году в Ватикане, когда здесь начали активное противодействие реформации, образовав Congregatio de Propaganda Fide (Конгрегация распространения веры). Часто ее для сокращения называли просто "пропагандой". Главным методом этой организации было распространение правильной (с точки зрения Ватикана) веры, а также убеждение отщепенцев и иноверцев.

В нецерковном смысле термин "пропаганда" начали употреблять только в конце XVIII века. А к середине XIX он приобрел негативные черты и укоренился в сфере политики. По словам некоторых историков, это произошло из-за Французской революции.

Что такое пропаганда в современном, еще более негативном смысле, стало понятно, когда в XX веке возникли диктатуры. В СССР существовал отдельный агитации и пропаганды при ЦК КПСС, который переименовывали несколько раз, чтобы убрать слово "пропаганда" из названия), а в Третьем Рейхе существовало целое Министерство пропаганды и общественного просвещения.

Объяснить, что такое пропаганда довольно сложно. Ведь трудно понять, когда начинается пропаганда и почему она имеет негативное значение, если вы, например, убеждаете своего друга отдать свой голос за ту или иную политическую партию. По словам Виктории О'Донел и Герта Джовета, убеждение кого-то в чем-то и пропаганда – это родственные термины, потому что базируются на коммуникации. Но разница есть. Согласно объяснению Гарольда Лассвела, американского политолога и теоретика коммуникации, термин "пропаганда" означает " выражение мнения или действия, сознательно направленное индивидом или группой с целью воздействия на мнение или действия другого индивида или группы с определенной конечной целью посредством манипуляций ". То есть ключевым здесь слово "манипуляция".

Также пропаганду от обычной убежденности отличают следующие особенности:

манипулятивность;

однобокость;

систематичность;

массовость;

определенность целевой аудитории.

Виды пропаганды и ее правила

Пропаганда – это выражение мнения, которое сознательно направлено для воздействия на мнение или действия другого лица или группы лиц / Фото: commons.wikimedia.org

В древности пропаганда сводилась к агитаторам на площади, устного творчества, проповедников, бардов. Однако при появлении печати появился новый и очень удобный инструмент. Изобретения радио, телевидения и Интернета подтолкнули развитие пропаганды. Ведь теперь она не сводится к созданию плакатов, но и появляется в новостях, искусстве, литературе, кино, образовании, науке и религии.

Согласно историку Збинеку Земану есть три вида пропаганды :

белая (прямо декларирующая цель и источники информации);

серая (источники информации и цель могут быть скрытыми или неоднозначными);

черная (от имени оппонента создается ложная информация).

Также были выделены четыре правила пропаганды (сделал это в 1931 году Уильям Бидл):

не дискутировать, а опираться на эмоции;

сформировать четкое разделение на "они" и "мы";

работать как с индивидами, так и с группами;

скрывать, по возможности, пропагандиста.

С появлением интернета пропаганда изменилась, а потому Рене Гоббс выделил еще четыре ее принципа.

активирует сильнейшие эмоции;

упрощает информацию до минимума;

апеллирует к страхам, надеждам, мечтам целевой аудитории;

выполняет атаку на оппонента.

Как работает пропаганда и влияет на человека

Клип Олега Газманова на песню "Россия вперед" показывает, как работает пропаганда в эстраде / Фото: YouTube

Что понять это нужно посмотреть на то, как работает российская пропаганда последние годы. Сегодня пропагандисты прибегают к некоторым визуальным приемам, которые помогают распространять спекулятивные и изменчивые нарративы, подавить оппозицию и запугать остального народа точечными репрессиями.

Дегуманизация противника. Тотальное и беспощадное унижение неприятеля (оппонента) является одной из главных целей пропаганды. Ведь если дегуманизировать его, то у зрителя исчезнут какие-либо проявления симпатии к этому человеку или людям. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин не раз в своих выступлениях описывал жителей Украины как "бандеровцев, нацистов и наркоманов". После полномасштабного российского вторжения на телевидении РФ начали появляться рассказы о биологических лабораториях для разработки особого оружия против россиян и другие подобные чепухи. Пропаганда влияет на людей таким образом, что делает врага не просто чужаком, а чем-то отвратительным и неестественным. Еще с 2014 года российская пропаганда начала работу на временно оккупированных территориях. В каждом выпуске новостей большая часть сообщений о том, "как плохо живется на Украине", о "ужасной власти нацистов и националистов". Типичными заголовками в СМИ подконтрольных боевикам группировок "ДНР" и "ЛНР" являются: "В Киеве продолжают грезить", "Украинцев начали массово изгонять из Европы" или "Преступная украинская власть доводит до упадка сферу ЖКХ "независимой"". Сравнение оппонента с Гитлером в любой ситуации. Когда демагогам не хватает обоснованных аргументов, этот прием используется сразу. В последнее время на российском телевидении президента Украины Владимира Зеленского все чаще стали сравнивать с фюрером. Такая фиксация именно на нацисте Гитлере ясна — так легче влиять на россиян, среди которых давно властвует культ "мы победили во Второй мировой войне". Пропагандисты уже несколько десятилетий изображают Россию единственным победителем, игнорируя вклад других государств. Любая военная деятельность в РФ отождествляется с "подвигом дедов". К пропаганде привлекается даже эстрада. Использование милитаристской тематики для изображения своих лидеров. Такой прием часто используется в белорусской и русской пропаганде. Здесь милитаристская тематика помогает изобразить лидеров государства якобы сильными, мужественными и воинственными. Тогда население воспринимает их как власть, управляющую "железной рукой". Увидев по телевидению такого вождя люди уже не задумываются, что перед ними обычные коррупционеры, деспоты. Недаром же больше половины россиян увлекается Сталиным. Враг власти выставляется как враг государства. Это еще один популярный прием, показывающий, как работает российская пропаганда в последние годы. Персона вождя (Владимира Путина) отождествляется с государством. Недаром глава Госдумы РФ Вячеслав Володин однажды сказал: "Без Путина нет России". Благодаря этой фразе пропагандисты могут утверждать, что критика власти и Путина – это сразу антипатриотично и предательски. Использование термина "линия партии". Появился он еще в советское время, но в РФ не потерял своей актуальности до сих пор. Благодаря телевидению Россия обеспечивает среди своего населения псевдопатриотический задор. Сегодня буквально все у пропагандистских токшоу оформлено в цветах национального флага. Так у зрителя возникает чувство единодушия, единства, причастности к "делам в государстве" и патриотизму.

Российская пропаганда и война в Украине

Российская пропаганда и война в Украине (иллюстрация @sergeygrechanyuk) / Фото: Instagram

Сама информация сегодня используется как оружие. Российская Федерация не раз отрабатывала и продолжает отрабатывать всевозможные приемы и технологии в войне против Украины. Среди населения России сеется паника о возможном наступлении Америки или НАТО со стороны украинской территории, мифических "бандеровцев", заполонивших власть в Украине, и нацистов, не позволяющих русскоязычным гражданам говорить по-русски. Так, пропагандисты пытаются убедить свой народ в необходимости ведения войны в Украине.

По данным Международной ПЭН (Международная неправительственная организация, объединяющая писателей, переводчиков и редакторов для отстаивания свободы слова и защиты культурного наследия человечества), российские власти полностью контролируют информационное пространство. Большая часть СМИ в РФ являются государственными, а значит пропагандистскими. Другие принадлежат физическим лицам, которые выгодны Кремлю. В России даже запрещено употреблять слово "война" при описании событий в Украине. А в марте 2022 года здесь был принят новый закон о фейках, согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ или призывы к введению против страны санкций.

Телевидение — отличный способ формировать у россиян "правильное" мировоззрение, подходящее Кремлю. С каждого видеоролика или токшоу годами раздается информация о "величии России". А если появляются какие-то проблемы – их сразу переводят в западные страны.