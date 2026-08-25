Что такое "реалии на земле" от Путина: экс-посол Украины в США и Франции объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

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Фраза российского лидера Владимира Путина о необходимости учитывать реалии на земле фактически означает требование признать территориальные захваты России и согласиться на дальнейшие уступки со стороны Украины.

Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью OBOZ.UA.

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По его словам, Путин использует этот тезис с тех пор, как начали активно обсуждать возможные переговоры по завершению войны.

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Что Путин вкладывает в «реалии на земле»

Шамшур считает, что Кремль хочет добиться фактического признания всех территорий, которые Россия захватила с 2014 года.

Речь идет не только об оккупированном Крыму и части Донбасса. По словам дипломата, Путин также стремится закрепить за Россией захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Москва хотела бы добиться вывода украинских войск из той части Донбасса, которую России до сих пор не удалось оккупировать.

«Такие вот путинские реалии, таковы его условия для любых переговоров с Украиной. То есть, как они были капитуляционными для нас, так они и остались», — подчеркнул Шамшур.

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Он добавил, что важно не допустить, чтобы партнеры Украины даже косвенно согласились вести переговоры исходя именно из такого видения Кремля.

Почему Путин не хочет сначала прекращать огонь

Шамшур также прокомментировал нежелание Путина соглашаться на формулу, по которой сначала устанавливается перемирие, а потом уже начинаются переговоры.

По его мнению, показательны переговоры Дональда Трампа с Путиным в Анкоридже. По словам дипломата, Трамп якобы заходил на них с позицией необходимости добиться прекращения огня, однако после встречи стал говорить о необходимости более широкого урегулирования без предварительного перемирия.

"Вот, в принципе, такова идея Путина. И фактически, когда Трамп сказал, что он считает, что нужно говорить и попытаться урегулировать ситуацию, в целом это фактически было согласие на позицию Путина и ее фактическую поддержку", - считает Шамшур.

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При этом дипломат отметил, что дальнейшие заявления госсекретаря США Марко Рубио несколько скорректировали это впечатление. В то же время, по его словам, заявления самого Трампа и других представителей его команды пока не дают достаточных оснований для оптимизма.

Напомним, по данным ISW, президент РФ Владимир Путин приказал захватить Константиновку, Славянск и Краматорск до конца 2026 года и планирует мобилизовать еще 300 тыс. солдат после выборов в Госдуму. Аналитики считают эти термины нереалистичными, поскольку Россия не выполнила ни одного из 15 предыдущих дедлайнов в отношении Донбасса, а темпы ее наступления значительно замедлились.

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