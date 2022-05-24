Что такое Россия: Лавров заявил, что Запад "плохо учился в школе"

Что такое Россия: Лавров заявил, что Запад "плохо учился в школе"

В России министр иностранных дел Лавров обвинил Запад в том, что он "плохо учился в школе и не знает, что такое РФ", когда говорят о поражении в войне против Украины.

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА Новости".

"Говорят, что Россия должна "терпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Наверное, политики плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия”, – сказал Лавров.

Напомним, что Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией.

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