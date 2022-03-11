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Что такое системы "Град", "Тор", "Точка У", "Искандер": характеристики, как работают, сила поражения, как спастись

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Что такое системы "Град", "Тор", "Точка У", "Искандер": характеристики, как работают, сила поражения, как спастись

Associated Press

ТСН.ua рассказывает о различных типах вооружений российской армии и главных их характеристиках.

Уже более двух недель Россия отправляет на территорию Украины свою военную технику для ведения боевых действий. Страдают не только объекты критической и военной инфраструктуры, которые якобы были главной целью РФ, но и мирные кварталы и спальные районы мирных городов. Циничность действий русских военных достигает даже детских больниц и роддомов - ракетные обстрелы достигают и их. Впрочем, разное оружие по-разному поражает и наносит вред вокруг. ТСН.ua рассказывает о различных типах вооружений российской армии и главных их характеристиках.

Что такое РСЗО "Град"

© uk.wikipedia
uk.wikipedia

"Град" – это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

Предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Принята на вооружение в 1963 году. Калибр снаряда – 122 мм. Количество снарядов для залпа: 40 шт. Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависит от применяемого снаряда, наибольшая – 42 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств "Урал-375" или "Урал-4320" в зависимости от модификации. Модификация "Град-1" монтируется на "ЗИЛ-131". Скорость передвижения боевых машин составляет 75-90 км/ч.

"Грады" использовались советскими войсками в частности в войне в Афганистане, русскими войсками во время войны в Чечне.

Что такое "Искандер"

© InformNapalm
InformNapalm

"Искандер" – это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Е". Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на расстоянии до 500 км. Впервые этот ракетный комплекс был представлен в 1999 году.

В состав комплекса входят самоходная пусковая установка, транспортно-зарядная машина, командно-штабная машина, радиостанция, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.

Боевые характеристики:

  • Стартовый вес ракеты: 3800 кг.
  • Масса боевой части: 480 кг.
  • Длина 7,3м.
  • Диаметр 920мм.
  • Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/с[33]
  • Минимальная дальность поражения цели: 50 км.
  • Максимальная дальность поражения цели: 500 км "Искандер-К" (с крылатой ракетой Р-500).
  • Время до запуска первой ракеты: 4-16 минут.
  • Интервал между запусками: 1 минута (для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами).
  • Температурный диапазон эксплуатации: от –50 до 50 °C.
  • Срок эксплуатации: 10 лет, в том числе 3 года в полевых условиях.

Что такое "Точка-У"

© uk.wikipedia
uk.wikipedia

"Точка" — это советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена. Имеет несколько модификаций, в частности "Точка-У" с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы в войска стала поступать в 1989 году.

Первое боевое применение ракетных комплексов "Точка" произошло в 1994 году во время войны между войсками южной и северной частей Йемена. Активно комплексы применялись во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, а также во время военных действий на Донбассе 2014-15 гг.

Главные характеристики:

  • Дальность стрельбы: минимальная – 15 км, максимальная – 120 км
  • Скорость ракеты: 1100 м/с
  • Стартовый вес: 2010 кг
  • Тяга двигателя: 9788 кгс
  • Время работы: 18-28 с
  • Подростковое время на максимальную дальность: 136 с
  • Масса пусковой установки (с ракетой и расчетом): 18145 кг
  • Максимальная скорость передвижения ПУ с ракетой: 60 км/ч
  • Запас хода боевых машин из топлива (с полной загрузкой): 650 км
  • Экипаж: 4 человека.

Что такое Тор

© uk.wikipedia
uk.wikipedia

Тор — это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Он предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

"Тор" использовался войсками России в ходе боевых действий в Сирии.

Боевые характеристики:

  • Зона поражения: по дальности – от 1 до 16 км, по высоте – от 0,01 до 10 км
  • Время реакции 4,8 с
  • Макс. скорость целей: 1000 м/с
  • Количество одновременно обстреливаемых целей: 4
  • Скорость полета ЗУР: 1000 м/с
  • Система наведения: помехозащищенная радиокомандная
  • Число целевых каналов: 4 канала
  • Число ЗУР на боевой машине: 16 ракет
  • Год разработки: 2008
  • Экипаж: 3 человека.
  • Запас хода 500 км

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