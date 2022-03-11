Что такое системы "Град", "Тор", "Точка У", "Искандер": характеристики, как работают, сила поражения, как спастись

Что такое системы "Град", "Тор", "Точка У", "Искандер": характеристики, как работают, сила поражения, как спастись

ТСН.ua рассказывает о различных типах вооружений российской армии и главных их характеристиках.

Уже более двух недель Россия отправляет на территорию Украины свою военную технику для ведения боевых действий. Страдают не только объекты критической и военной инфраструктуры, которые якобы были главной целью РФ, но и мирные кварталы и спальные районы мирных городов. Циничность действий русских военных достигает даже детских больниц и роддомов - ракетные обстрелы достигают и их. Впрочем, разное оружие по-разному поражает и наносит вред вокруг. ТСН.ua рассказывает о различных типах вооружений российской армии и главных их характеристиках.

Что такое РСЗО "Град"

uk.wikipedia

"Град" – это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

Предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Принята на вооружение в 1963 году. Калибр снаряда – 122 мм. Количество снарядов для залпа: 40 шт. Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависит от применяемого снаряда, наибольшая – 42 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств "Урал-375" или "Урал-4320" в зависимости от модификации. Модификация "Град-1" монтируется на "ЗИЛ-131". Скорость передвижения боевых машин составляет 75-90 км/ч.

"Грады" использовались советскими войсками в частности в войне в Афганистане, русскими войсками во время войны в Чечне.

Что такое "Искандер"

InformNapalm

"Искандер" – это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Е". Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на расстоянии до 500 км. Впервые этот ракетный комплекс был представлен в 1999 году.

В состав комплекса входят самоходная пусковая установка, транспортно-зарядная машина, командно-штабная машина, радиостанция, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.

Боевые характеристики:

Стартовый вес ракеты: 3800 кг.

Масса боевой части: 480 кг.

Длина 7,3м.

Диаметр 920мм.

Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/с[33]

Минимальная дальность поражения цели: 50 км.

Максимальная дальность поражения цели: 500 км "Искандер-К" (с крылатой ракетой Р-500).

Время до запуска первой ракеты: 4-16 минут.

Интервал между запусками: 1 минута (для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами).

Температурный диапазон эксплуатации: от –50 до 50 °C.

Срок эксплуатации: 10 лет, в том числе 3 года в полевых условиях.

Что такое "Точка-У"

uk.wikipedia

"Точка" — это советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена. Имеет несколько модификаций, в частности "Точка-У" с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы в войска стала поступать в 1989 году.

Первое боевое применение ракетных комплексов "Точка" произошло в 1994 году во время войны между войсками южной и северной частей Йемена. Активно комплексы применялись во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, а также во время военных действий на Донбассе 2014-15 гг.

Главные характеристики:

Дальность стрельбы: минимальная – 15 км, максимальная – 120 км

Скорость ракеты: 1100 м/с

Стартовый вес: 2010 кг

Тяга двигателя: 9788 кгс

Время работы: 18-28 с

Подростковое время на максимальную дальность: 136 с

Масса пусковой установки (с ракетой и расчетом): 18145 кг

Максимальная скорость передвижения ПУ с ракетой: 60 км/ч

Запас хода боевых машин из топлива (с полной загрузкой): 650 км

Экипаж: 4 человека.

Что такое Тор

uk.wikipedia

Тор — это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Он предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

"Тор" использовался войсками России в ходе боевых действий в Сирии.

Боевые характеристики:

Зона поражения: по дальности – от 1 до 16 км, по высоте – от 0,01 до 10 км

Время реакции 4,8 с

Макс. скорость целей: 1000 м/с

Количество одновременно обстреливаемых целей: 4

Скорость полета ЗУР: 1000 м/с

Система наведения: помехозащищенная радиокомандная

Число целевых каналов: 4 канала

Число ЗУР на боевой машине: 16 ракет

Год разработки: 2008

Экипаж: 3 человека.

Запас хода 500 км

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