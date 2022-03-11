Что такое системы "Град", "Тор", "Точка У", "Искандер": характеристики, как работают, сила поражения, как спастись

ТСН.ua рассказывает о различных типах вооружений российской армии и главных их характеристиках.
Уже более двух недель Россия отправляет на территорию Украины свою военную технику для ведения боевых действий. Страдают не только объекты критической и военной инфраструктуры, которые якобы были главной целью РФ, но и мирные кварталы и спальные районы мирных городов. Циничность действий русских военных достигает даже детских больниц и роддомов - ракетные обстрелы достигают и их. Впрочем, разное оружие по-разному поражает и наносит вред вокруг. ТСН.ua рассказывает о различных типах вооружений российской армии и главных их характеристиках.
Что такое РСЗО "Град"
"Град" – это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
Предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
Принята на вооружение в 1963 году. Калибр снаряда – 122 мм. Количество снарядов для залпа: 40 шт. Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависит от применяемого снаряда, наибольшая – 42 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств "Урал-375" или "Урал-4320" в зависимости от модификации. Модификация "Град-1" монтируется на "ЗИЛ-131". Скорость передвижения боевых машин составляет 75-90 км/ч.
"Грады" использовались советскими войсками в частности в войне в Афганистане, русскими войсками во время войны в Чечне.
Что такое "Искандер"
"Искандер" – это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Е". Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на расстоянии до 500 км. Впервые этот ракетный комплекс был представлен в 1999 году.
В состав комплекса входят самоходная пусковая установка, транспортно-зарядная машина, командно-штабная машина, радиостанция, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.
Боевые характеристики:
- Стартовый вес ракеты: 3800 кг.
- Масса боевой части: 480 кг.
- Длина 7,3м.
- Диаметр 920мм.
- Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/с[33]
- Минимальная дальность поражения цели: 50 км.
- Максимальная дальность поражения цели: 500 км "Искандер-К" (с крылатой ракетой Р-500).
- Время до запуска первой ракеты: 4-16 минут.
- Интервал между запусками: 1 минута (для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами).
- Температурный диапазон эксплуатации: от –50 до 50 °C.
- Срок эксплуатации: 10 лет, в том числе 3 года в полевых условиях.
Что такое "Точка-У"
"Точка" — это советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена. Имеет несколько модификаций, в частности "Точка-У" с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы в войска стала поступать в 1989 году.
Первое боевое применение ракетных комплексов "Точка" произошло в 1994 году во время войны между войсками южной и северной частей Йемена. Активно комплексы применялись во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, а также во время военных действий на Донбассе 2014-15 гг.
Главные характеристики:
- Дальность стрельбы: минимальная – 15 км, максимальная – 120 км
- Скорость ракеты: 1100 м/с
- Стартовый вес: 2010 кг
- Тяга двигателя: 9788 кгс
- Время работы: 18-28 с
- Подростковое время на максимальную дальность: 136 с
- Масса пусковой установки (с ракетой и расчетом): 18145 кг
- Максимальная скорость передвижения ПУ с ракетой: 60 км/ч
- Запас хода боевых машин из топлива (с полной загрузкой): 650 км
- Экипаж: 4 человека.
Что такое Тор
Тор — это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
Он предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.
"Тор" использовался войсками России в ходе боевых действий в Сирии.
Боевые характеристики:
- Зона поражения: по дальности – от 1 до 16 км, по высоте – от 0,01 до 10 км
- Время реакции 4,8 с
- Макс. скорость целей: 1000 м/с
- Количество одновременно обстреливаемых целей: 4
- Скорость полета ЗУР: 1000 м/с
- Система наведения: помехозащищенная радиокомандная
- Число целевых каналов: 4 канала
- Число ЗУР на боевой машине: 16 ракет
- Год разработки: 2008
- Экипаж: 3 человека.
- Запас хода 500 км
Читайте также:
- Что такое Байрактар: основные характеристики, где используется
- Вооружение ВСУ
- Что такое NLAW: характеристики, как и где используют
- Что такое Javelin: характеристики, как и где используют
- Самолеты армии ВСУ