Что такое военный резерв Украины, из кого он состоит и кого мобилизуют

Как формируется система резервистов в Украине, военный резерв первой и второй очереди, что такое мобилизационный резерв, кого из резервистов мобилизуют, читайте в материале ТСН.ua

Владимир Зеленский поручил военному руководству Украины создать резервы личного состава.

Военный резерв в Украине

Военный резерв – это важная часть ВСУ и других военных формирований, состоящая из лиц, являющихся военнообязанными гражданами. Все мужское население страны в возрасте от 18 до 60 лет без ограничений по состоянию здоровья является военнообязанным. Женщины по желанию тоже могут стать военнообязанными.

Все военнообязанные формируют так называемый мобилизационный резерв страны, то есть являются резервистами.

К запасу ВСУ засчитываются резервисты при условии, что они пригодны по состоянию здоровья до прохождения военной службы в мирное или военное время и не достигли предела пребывания в запасе.

Резервисты, которые состоят на военном учете и, в случае необходимости, идут на службу.

Резервисты проходят службу в военном резерве ВСУ или других военных формированиях. Такие лица в основном являются бывшими военнослужащими и в зависимости от законодательства остаются в резерве добровольно или принудительно.

Как формируется система резервистов в Украине

Система военного резерва в Украине началась создаваться еще в 2006 году, дальнейшее развитие она получила в 2014 году

В Украине есть несколько видов резерва :

оперативный (I и II очереди или ОР-1 и ОР-2),

мобилизационный,

общественный.

Оперативный резерв является базой дополнительного комплектования воинских частей или соединений.

Оперативный резерв первой очереди (ОР-1)

Это бывшие военные, участники Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС).

К ОР-1 относятся военнослужащие или срочники, которые заключили контракт на службу в резерве. Контракты заключаются непосредственно с командирами воинских частей, поэтому дальнейшая служба в резерве проходит там же. В мирное время резервисты принимают участие в военных сборах по вызову командира, а в военное — этими резервистами укомплектуют боевые подразделения. Военнослужащим резерва гарантируется сохранение рабочего места и заработной платы во время военных сборов, а после их окончания выплачивается денежное довольствие.

Для службы в ОР-1 берут резервистов не старше 40 лет. Минимальный срок контракта – от трех лет.

Именно военнослужащие оперативного резерва, ОР-1 в первые дни войны по звонку командира военного подразделения прибыли на место дислокации.

Оперативный резерв второй очереди (ОР-2)

Все бывшие военнослужащие, срочники, служившие до 2014 года, или участники АТО и ООС, не подписавшие контракт на службу в резерве, зачисляются в оперативный резерв второй очереди (ОР-2).

Резерв ОР-2 формируют центры комплектования и социальной поддержки, он может быть привлечен только в особый период.

Резерв второй очереди состоит из резерва наращивания и территориального резерва.

Резерв наращивания включает резервистов и военнообязанных, предназначенных для комплектования органов военного управления, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций, не вошедших в боевой состав Вооруженных Сил, в частности формирующихся в особый период (стратегических резервов), военных учебных заведений, учреждений и организаций, новых органов управления, воинских частей и подразделений других воинских формирований.

Территориальный резерв включает в себя резервистов и военнообязанных, предназначенных для комплектования воинских частей, подразделений территориальной обороны.

Мобилизационный резерв

Этот резерв включает военнообязанных, предназначенных для комплектования воинских частей, подразделений территориальной обороны (должности, не определяющих боеспособность), а также военнообязанных, которые могут быть привлечены для комплектования учебных центров с целью пополнения некомплекта в личном составе воинских частей вооруженных. сил, других военных формирований, после соответствующей подготовки (получение соответствующей военно-учетной специальности).

Общественный резерв

Указанный резерв формируется из граждан, в частности резервистов, военнообязанных, добровольно участвующих в обеспечении национальной безопасности и обороны государства и включает граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений для призыва на военную службу, которые могут быть привлечены для комплектования вооруженных сил и других военных формирований в особый период

Кого из резервистов в первую очередь призывают во время мобилизации

Во время военного положения призыв на срочную службу не проводится. Комплектование личного состава боевых и тыловых соединений производится путем мобилизации, которая проводится в четыре очереди.

Во время первой и второй волны мобилизации призывают оперативный резерв ОР-1 и ОР-2. Далее привлекаются кадры мобилизационного резерва. В третью очередь мобилизации призывают офицеров запаса, окончивших военные кафедры, но не имеющих практического опыта военной службы. Во время последней, четвертой волны призывают всех военнообязанных, кто не проходил срочной службы, но не имеет ограничений по возрасту или состоянию здоровья.

Сколько будет мобилизовано в каждую очередь является военной тайной.

Как будет создаваться резерв личного состава сейчас

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, бригады, батальоны или резервы создаются не по указу президента, а по директиве Генерального штаба Украины. Военные планируют формирование тех или иных бригад. У каждой бригады есть штатное расписание, которое определяет, сколько нужно людей, техники, боеприпасов и т.д.

По словам Жирохова, если Генеральный штаб начинает планировать создание дополнительного резерва, то, соответственно, готовится такое же количество оружия, формы и т.п. Кроме того, "каждому подразделению нужны офицеры, а 80% мобилизуемых — это люди, которые имеют рядовые или сержантские звания. А на роту нужно не менее 4 офицеров", — отмечает эксперт.

Как отмечает Жирохов, если Генеральный штаб запланировал на март комплектование определенного подразделения, то будет мобилизовано только необходимое количество людей. "Не будет мобилизоваться миллион человек, это не так работает". Резервы формируются начиная с начала войны и мобилизуют исключительно тех лиц, которые имеют определенную военную специальность, которая сейчас необходима на фронте.

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