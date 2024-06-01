"Что-то будет": из Белгорода эвакуируют российских военных – перехват ГУР

Из Белгорода эвакуируют российских военных.

Об этом свидетельствует перехват разговора россиян, который в субботу, 1 июня, опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Из Белгорода людей выводят… И мобилизованных, и срочников, и контрактников, и тех, кто просто живет поблизости. Где не могут отбить, вывозят людей. Понял? Короче, что-то будет, я так понимаю", – говорит россиянка.

1 июня российские СМИ сообщали, что в Белгороде прогремели десятки взрывов. В нескольких селах региона РФ исчез свет.

Ранее украинские разведчики обнародовали перехваченный разговор из российского населенного пункта Соломино Шебекинского района об обстреле Белгорода. В частности, в разговоре россиянин рассказывал, что Белгород снова разбомбили.

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