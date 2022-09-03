"Что-то идет не так": Россия пытается сменить информмашину для объяснения войны в Украине — Денисенко

В России пытаются сменить риторику, чтобы объяснить войну против Украины, которая идет не по плану Путина.
Российские власти пытаются сменить информационную машину, в том числе для того, чтобы объяснить, почему Россия воюет на территории Украины.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.
"Они просто в эти дни пытаются изменить свою информационную машину. То есть они рассчитывали на спринт, на то, что достаточно быстро одолят Украину и что достаточно быстро этот вопрос отойдет на задний план. Пока... есть понимание (у России — ред.), что что-то явно идет не так", – сказал он.
По его словам, власти РФ ищут новые объяснения, почему они воюют на территории Украины.
"Отсюда появился и "антироссийский анклав" (в Украине – ред.), о котором 1 сентября в Калининграде сказал Путин", — отметил он.
Напомним, российские чиновники и олигархи гибнут целыми семьями при странных обстоятельствах.
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