"Что-то идет явно не по плану" — Подоляк о заявлении Путина об изменениях условия "зернового" соглашения

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции.
Российские власти очередным шантажом пытаются снять с себя санкции. Заявления Путина об ограничении вывоза зерна из Украины – безосновательны.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожско-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичной риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявлении о прекращении "зернового соглашения" абсолютно безосновательны и в то же время абсолютно прогнозируемы. Потому что никакой объективной основы для таких действий или заявлений вообще нет", — отметил он.
Он подчеркнул, что Украина, как и посредники – Турция и ООН, строго соблюдают обязательства, которые взяли на себя в рамках "зерновой инициативы". А заявления России о невозможности вывоза ее грузов выглядят странно с учетом того, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря.
Подоляк считает, что Россия сегодня нервно пытается "нащупать" новый повод для очередной информационной кампании с призывом к снятию санкций, нажав, прежде всего, на ООН и страны-реципиенты, чтобы они заняли хотя бы немного более "пророссийскую позицию".
Напомним, Путин хочет изменить условия зернового соглашения. Президент РФ утверждает, что почти все суда с украинским продовольствием "направляются не в беднейшие страны, а в страны Европейского союза".
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