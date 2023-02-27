"Что-то намечается": Ким призвал не игнорировать воздушную тревогу

Сейчас в Украине нет воздушной опасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал граждан сегодня, 27 февраля, не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Он предупреждает о возможной опасности.

Об этом Виталий Ким написал в Telegram.

"Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается", — говорится в сообщении.

Напомним, в ОК "Південь" предупредили, что Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами". Российские военные продолжают осуществлять воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак, что может свидетельствовать о высокой вероятности ракетных ударов. Украинцев попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Читайте также: