"Что-то планируют": глава полиции Николаевщины предупредил о преступных планах РФ этой ночью

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил, что оккупанты планируют атаки "не только по объектам критической инфраструктуры".
Об этом он написал в Телеграм вечером, 28 февраля.
"Оккупанты что-то планируют, по информации, не только по объектам критической инфраструктуры. Не игнорируйте сигналы тревог, будьте в безопасности", — проинформировал Шайхет.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. По информации мониторинговых групп, в этих областях зафиксированы вражеские беспилотники.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронтах интенсивность боев только нарастает.
Читайте также: