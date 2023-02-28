"Что-то планируют": глава полиции Николаевщины предупредил о преступных планах РФ этой ночью

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил, что оккупанты планируют атаки "не только по объектам критической инфраструктуры".

Об этом он написал в Телеграм вечером, 28 февраля.

"Оккупанты что-то планируют, по информации, не только по объектам критической инфраструктуры. Не игнорируйте сигналы тревог, будьте в безопасности", — проинформировал Шайхет.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. По информации мониторинговых групп, в этих областях зафиксированы вражеские беспилотники.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронтах интенсивность боев только нарастает.

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