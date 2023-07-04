"Что-то празднуют": в Запорожской области два дня подряд происходит "бавовна" — Федоров

В населенных пунктах, расположенных на временно оккупированной части Запорожской области, уже второй день подряд раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, российские оккупанты уже второй день подряд что-то "празднуют":

Так, во вторник, 4 июля взрывы прогремели в Акимовке и Васильевке.

"Вчера что-то взрывалось в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе. Рашисты уже завели свою любимую лживую песню о том, что ВСУ обстреливает гражданских. Однако почему-то забыли указать, что именно российские военные прячутся за спинами мирных жителей и расставляют свое бестолковое ПВО в жилых кварталах", – отметил Федоров.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия готовит новый план на Запорожской АЭС.

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