"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й": оккупанты показали остатки своей техники после удара HIMARS

В Сети появилось видео, снятое самими россиянами, на котором видны разрушительные последствия после удара ВСУ по скоплению техники оккупантов.

Соответствующие кадры показал журналист Юрий Бутусов.

На видео видны уничтоженные автомобили, грузовики и тяжелая техника оккупантов. Также можно заметить места, где, вероятно, ночевали россияне. Теперь все это было под завалами – побито и уничтожено.

"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й", — говорит на видео оккупант.

Россияне показали остатки своей техники после мощного удара HIMARS

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на 7 декабря 2023 года ВСУ уничтожили 336 230 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1120 военных.

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