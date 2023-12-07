"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й": оккупанты показали остатки своей техники после удара HIMARS

Украинские защитники нанесли мощный удар по скоплению российской техники.
В Сети появилось видео, снятое самими россиянами, на котором видны разрушительные последствия после удара ВСУ по скоплению техники оккупантов.
Соответствующие кадры показал журналист Юрий Бутусов.
На видео видны уничтоженные автомобили, грузовики и тяжелая техника оккупантов. Также можно заметить места, где, вероятно, ночевали россияне. Теперь все это было под завалами – побито и уничтожено.
"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й", — говорит на видео оккупант.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на 7 декабря 2023 года ВСУ уничтожили 336 230 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1120 военных.
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