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"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й": оккупанты показали остатки своей техники после удара HIMARS

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
1552
Время на прочтение
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"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й": оккупанты показали остатки своей техники после удара HIMARS

Уничтоженная техника окупантов / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Украинские защитники нанесли мощный удар по скоплению российской техники.

В Сети появилось видео, снятое самими россиянами, на котором видны разрушительные последствия после удара ВСУ по скоплению техники оккупантов.

Соответствующие кадры показал журналист Юрий Бутусов.

На видео видны уничтоженные автомобили, грузовики и тяжелая техника оккупантов. Также можно заметить места, где, вероятно, ночевали россияне. Теперь все это было под завалами – побито и уничтожено.

"Что-то прилетело и перевернуло здесь все на**й", — говорит на видео оккупант.

Россияне показали остатки своей техники после мощного удара HIMARS

Россияне показали остатки своей техники после мощного удара HIMARS

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на 7 декабря 2023 года ВСУ уничтожили 336 230 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1120 военных.

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Дата публикации
Просмотры
1552
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