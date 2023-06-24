"Что-то происходит": Федоров рассказал о панике оккупантов в Запорожье

Россияне уверяют, что ситуация находится под контролем. Эти заявления звучат на фоне восстания главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Видим тенденцию, что у врага в рядах началась паника. За последние два дня враг начал подтверждать вблизи Волновахи поселок Урожайный и близи Полог поселок Садовый — они начали рассказывать в своих медиа о том, что их никто не захватил. Хочу обратить внимание — наш Генеральный штаб, наше военно-политическое руководство ни о чем не сообщали, а РФ начала говорить о том, что эти населенные пункты никто не захватил. Точно в этих населенных пунктах что-то происходит, потому и паника нарастает среди врагов", — сказал он.

Ситуация в Запорожье

Российским оккупантам в Запорожской области в последние дни было очень "горячо" на этом направлении и они понесли колоссальные потери. Федоров отметил, что раненых военных ВС РФ начали свозить в больницы во временно оккупированном Мелитополе. Также их размещают в военных госпиталях, открытых в захваченных школах.

Такая же ситуация, как рассказывает мэр Мелитополя, и в других населенных пунктах Запорожской области, временно находящихся под контролем россиян.

В страхе перед украинским контрнаступлением противник строит линии обороны и минирует поля. Иван Федоров не представляет, сколько времени уйдет на то, чтобы устранить последствия после того, как область будет полностью освобождена от российской агрессии.

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