"Что-то происходит": Федоров рассказал о панике оккупантов в Запорожье

Захватчики создают картинку, будто все хорошо.
Россияне уверяют, что ситуация находится под контролем. Эти заявления звучат на фоне восстания главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Видим тенденцию, что у врага в рядах началась паника. За последние два дня враг начал подтверждать вблизи Волновахи поселок Урожайный и близи Полог поселок Садовый — они начали рассказывать в своих медиа о том, что их никто не захватил. Хочу обратить внимание — наш Генеральный штаб, наше военно-политическое руководство ни о чем не сообщали, а РФ начала говорить о том, что эти населенные пункты никто не захватил. Точно в этих населенных пунктах что-то происходит, потому и паника нарастает среди врагов", — сказал он.
Ситуация в Запорожье
Российским оккупантам в Запорожской области в последние дни было очень "горячо" на этом направлении и они понесли колоссальные потери. Федоров отметил, что раненых военных ВС РФ начали свозить в больницы во временно оккупированном Мелитополе. Также их размещают в военных госпиталях, открытых в захваченных школах.
Такая же ситуация, как рассказывает мэр Мелитополя, и в других населенных пунктах Запорожской области, временно находящихся под контролем россиян.
В страхе перед украинским контрнаступлением противник строит линии обороны и минирует поля. Иван Федоров не представляет, сколько времени уйдет на то, чтобы устранить последствия после того, как область будет полностью освобождена от российской агрессии.