Жорин объяснил, почему не дает прогнозов по окончанию войны

Максим Жорин

Максим Жорин жестко раскритиковал «дающих прогнозы о войне экспертов». Он назвал цинизмом, когда политики, которые «в армию не спешат», говорят о сроках.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.

Военный отметил, что сознательно пытается не давать прогнозы по срокам окончания войны, поскольку считает это «неправильным и не очень адекватным».

В то же время, он обратил внимание на большое количество людей, которые делают такие прогнозы, не имея отношения к армии.

«В Украине, к сожалению, развелось слишком много военных экспертов. Не военные, не участвовавшие в реальных боевых действиях — однако считают нужным рассказывать, кому и сколько воевать, и кто как готов к этому», — подчеркнул Жорин.

Особое возмущение подполковника вызывает тот факт, что люди, далекие от фронта, берутся комментировать способность армии.

«Довольно цинично, когда о сроках войны, способности армии постоянно говорят разные «эксперты» или политики, которые сами в армию что-то не спешат присоединяться», — заявил заместитель командира 3-го корпуса.

Вместо того чтобы слушать прогнозы, по мнению Жорина, страна должна сосредоточиться на реальном усилении обороноспособности.

«Единственный вариант, чтобы наша страна могла держаться, конечно, это технологии, подготовка и общая милитаризация общества», — подытожил он.

Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой . Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.

В Украине уже работают сотни оружейных компаний, а производство беспилотников в этом году может достичь миллионов единиц. Аналитики добавляют, что затяжной характер боевых действий формирует восприятие службы как «билет в один конец», ведь командиры неохотно увольняют опытных бойцов даже после многолетней службы.