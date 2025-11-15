ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
491
Время на прочтение
2 мин

Жорин объяснил, почему не дает прогнозов по окончанию войны

Жорин раскритиковал «диванных экспертов», не имеющих реального боевого опыта.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Максим Жорин

Максим Жорин

Максим Жорин жестко раскритиковал «дающих прогнозы о войне экспертов». Он назвал цинизмом, когда политики, которые «в армию не спешат», говорят о сроках.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.

Военный отметил, что сознательно пытается не давать прогнозы по срокам окончания войны, поскольку считает это «неправильным и не очень адекватным».

В то же время, он обратил внимание на большое количество людей, которые делают такие прогнозы, не имея отношения к армии.

«В Украине, к сожалению, развелось слишком много военных экспертов. Не военные, не участвовавшие в реальных боевых действиях — однако считают нужным рассказывать, кому и сколько воевать, и кто как готов к этому», — подчеркнул Жорин.

Особое возмущение подполковника вызывает тот факт, что люди, далекие от фронта, берутся комментировать способность армии.

«Довольно цинично, когда о сроках войны, способности армии постоянно говорят разные «эксперты» или политики, которые сами в армию что-то не спешат присоединяться», — заявил заместитель командира 3-го корпуса.

Вместо того чтобы слушать прогнозы, по мнению Жорина, страна должна сосредоточиться на реальном усилении обороноспособности.

«Единственный вариант, чтобы наша страна могла держаться, конечно, это технологии, подготовка и общая милитаризация общества», — подытожил он.

Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой . Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.

В Украине уже работают сотни оружейных компаний, а производство беспилотников в этом году может достичь миллионов единиц. Аналитики добавляют, что затяжной характер боевых действий формирует восприятие службы как «билет в один конец», ведь командиры неохотно увольняют опытных бойцов даже после многолетней службы.

Дата публикации
Количество просмотров
491
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie