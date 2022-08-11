"Что-то вроде опыта Израиля": Жданов рассказал, как можно прекратить обстрелы пограничных с РФ областей

Единственный метод для прекращения обстрелов пограничных областей Украины с территории России – это подавление огневых средств противника, которые совершают эти удары.

Еще один из вариантов – введение миротворцев ООН на соответствующие территории Украины.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 5 августа.

"К сожалению, пока единственный способ, который существует на сегодняшний день, – это ответ огневыми средствами. То есть подавление огневых средств противника, которые ведут огонь, или пытаются вести огонь. Когда мы сможем паритетно наносить поражение – ну, это что-то вроде опыта Израиля в его противостоянии с агрессивными соседями. К сожалению, пока никто не придумал другой способ", – объяснил военный эксперт.

"Если бы была такая возможность, можно пригласить миротворцев – миротворческий контингент ООН, чтобы он выполнил операцию по разведению противоборствующих сторон, как на Северном Кипре. Когда на границе стоит военный под флагом ООН, и кто бы ни выстрелил друг в друга, то возникает впечатление, что они стреляют в солдата ООН", – рассказал Жданов.

В то же время он согласился, что такое решение вряд ли будет принято.

Напомним, Жданов также предупредил, что российские оккупанты могут усилить ракетные обстрелы Украины в ближайшие недели, поэтому нужно реагировать на сирены воздушных тревог.

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