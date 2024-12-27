Украинские БПЛА гипотетически могут бить вглубь России на расстояние до 2 тыс. км - представитель ГУР

Украинские дальнобойные БПЛА гипотетически могут работать на расстояние до 2000 км.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

"Из того, что можем говорить – это уже не секрет – до 2 тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Нет официальных заявлений, когда в большинстве случаев что-то взрывается в России. Могу только сказать, что взрывается там не просто так", – отметил представитель ГУР.

По его словам, инциденты случаются, прежде всего, и исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, с оккупационной армией государства агрессора. Либо по объектам, занимающимся либо финансированием, либо военным, логистическим, оборонным обеспечением оккупационного корпуса.

Юсов добавил, что инциденты в РФ связаны исключительно с военной инфраструктурой, в отличие от, например, вражеских массированных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, морские дроны СБУ "держат на плаву" украинскую экономику: благодаря эффективному сдерживанию России в Черном море, порты за год нарастили объем экспорта на 70%.

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