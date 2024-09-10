Что-то задумал: враг перегруппировывается и подвозит личный состав в одно из направлений — ВСУ

Пока ситуация на Покровском направлении стабилизировалась — уже нет значительного продвижения врага.
Российская армия перегруппировывается и подвозит личный состав на Покровское направление.
Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий в эфире "Общественного".
"Видно, что враг перегруппировывается, враг постоянно подвозит личный состав. За последние несколько суток у нас снова появились так называемые "Z-этовцы" — заключенные российских тюрем, которые активно используются непосредственно в этих мясных пехотных штурмах. Поэтому количество обстрелов и привлечение пехоты врага – постоянно колеблется: то больше, то меньше, но не заканчивается. Их становится меньше благодаря работе подразделений, в частности, нашей бригады, но они не заканчиваются пока", — отметил он.
По его словам, интенсивность атак противника в зоне ответственности бригады остается высокой.
"В направлении Украинск, Долиновка, Цукурино, Галициновка, Красногоровка, Желательное 2 – интенсивность боев практически не уменьшается", — сказал Сергей Цехоцкий.
В то же время он отметил, что ситуация стабилизировалась в том плане, что уже нет значительного продвижения врага, когда казалось, что дорога на Покровск уже открыта.
"Получили по зубам, начали искать обходные маневры с севера и с юга в город Покровск, в сторону Мирнограда и в сторону Курахово. И сейчас они концентрируют здесь наибольшее количество своей пехоты", — сообщил он.
По словам офицера, тактика врага остается неизменной – малые пехотные группы пытаются продвинуться и накопиться.
"Мы, в свою очередь, высматриваем их еще издалека и не даем им возможности накапливаться в мощные штурмовые группы", — пояснил Сергей Цехоцкий.
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись по нескольким направлениям, а украинские силы вернули позиции у Северска.
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