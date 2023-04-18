Что угрожает уклоняющимся от мобилизации, могут ли их призвать на войну

Ответственность за уклонение от мобилизации

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, военного учета несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Как рассказал начальник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева полковник Сергей Калугин, к лицу, подлежащему призыву и отказывающемуся выполнять правила военного учета, может применяться ответственность согласно законодательству Украины. Например, если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, к нему применяется административная ответственность — штрафы в размере от 510 до 1700 грн. Если военнообязанный пришел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды ВС Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность. Это статья 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период», согласно которой уклоняющийся наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Но даже наступление уголовной ответственности не мешает призвать уклоняющегося в ряды ВСУ

Наличие осуждения за уклонение от мобилизации не препятствует дальнейшей мобилизации такого лица. То есть даже если военнообязанный был осужден за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса и освобожден от отбывания наказания, его могут призвать в ряды ВСУ.

Согласно пункту 9 статьи 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе» на военный учет принимают и тех военнообязанных граждан, которые, в частности, ранее были приговорены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, не тяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания.

Согласно пункту 4 статьи 12 Уголовного кодекса, не тяжким преступлением является деяние, за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок не более 5 лет. А поскольку уклоняющему согласно Уголовному кодексу предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением.

То есть в Министерстве обороны подчеркнули, что если гражданин даже был ранее приговорен к лишению свободы за совершение не тяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, и находится в военном запасе и не забронирован в установленном порядке на период мобилизации, он подлежит призыву на военную службу при мобилизации.

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