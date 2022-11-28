Чего Украина ожидает от следующего пакета санкций ЕС против России – Шмыгаль рассказал

Сегодня в Киев с рабочим визитом приехали министры иностранных дел семи стран.
Украина ожидает, что в девятом пакете антироссийских санкций Евросоюз введет ограничения против банковской сферы, а также ограничит въезд для россиян.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.
Глава правительства во время встречи с прибывшими в Украину министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы обсудил санкции против России.
"В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста", — подчеркнул Шмыгаль.
Он также добавил, что во время встречи с министрами обсудил дальнейшую военную, финансовую помощь и энергетическую сферу, страдающую российскими обстрелами.
Напомним, в понедельник, 28 ноября, Киев с рабочим визитом посетили министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.
9-й пакет санкций против РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Европейский Союз принять девятый пакет санкций против России. Глава МИД подчеркнул, что важны ограничения, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию Российской Федерации.
Также Киев настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продлении нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода "Дружба", запрещении импорта сжиженного газа из России. Министр призвал к введению санкций против "Росатома", а также приостановке прав РФ в Международном агентстве по атомной энергии.
Читайте также:
- Польша просит поддержки Германии для введения санкций на участок нефтепровода "Дружба" – Reuters
- "Россия и Беларусь могут разморозить гибридную войну с Польшей" — глава МВД Каминский
- РФ значительно истощила свой арсенал высокоточных ракет, поэтому все чаще использует приманки для обмана ПВО – ISW