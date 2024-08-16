Что Украина собирается делать с гражданскими из Курской области РФ: Лубинец объяснил

Украина не будет создавать специальные лагеря для гражданского населения Курской области России, которые захотят эвакуироваться. Также украинские власти не ожидают, что будет большое количество желающих эвакуироваться из Курской области именно на территорию Украины.

Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свобода.

По его словам, сейчас нет угроз безопасности гражданского населения из Курской области на территории Украины.

"Мы не ожидаем, что будет большое количество желающих к нам приехать, если вообще они будут. Но я точно не переживаю за то, что будет опасно для гражданского населения с территории Курской области... Мы предложили каждому и каждой из жителей Курской области в случае желания эвакуироваться с этой территории. Украина откроет гуманитарные коридоры. То ли на территорию, которую контролирует Российская Федерация, то ли на территорию независимой Украины. Это должен быть собственный выбор любого гражданина, который сейчас там находится из числа гражданских. Мы точно не собираемся нарушать их права", - заверил Лубинец.

По словам омбудсмена, сейчас в добровольном порядке вооруженные силы Украины уже обеспечивают гуманитарными вещами гражданское население на территории Курской области. На вопрос, где будут селить людей, которые могут выразить желание выехать из Курской области РФ на территорию Украины, Лубинец прямо не ответил. Но говорит, что в Украине уже давно готова инфраструктура.

"На территории Сумской области работал пункт пересечения границы с территорией РФ. Работали и работают места для принятия граждан, для общения, обеспечения их потребностей... В случае проявления их доброй воли, если они захотят приехать на территорию Украины, Украина им обеспечит нормальные условия", - сказал омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека прокомментировал и критику среди украинского общества по инициативе властей эвакуировать жителей Курской области РФ на территорию Украины.

"Я понимаю, что у нас общество может по-разному трактовать усилия Украины по выполнению своих международных обязательств, но мы тем и отличаемся от россиян, что мы цивилизованная нация, демократическая нация. И для всех критиков подобных действий я хочу напомнить, что все международные партнеры продолжают помогать Украине именно потому, что видят разницу. Как только мы покажем, что мы можем вести себя нецивилизованно, таким образом, как россияне, тогда мы можем забыть о военной поддержке", — объяснил Лубинец.

Напомним, журналистка hromadske Диана Буцко рассказала, что находящийся под контролем ВСУ город Суджа Курской области не разрушен, почти цел и невредим. Местные жители там говорят почти на украинском языке, но, говоря о российской армии, говорят на россиян "наши солдаты".

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