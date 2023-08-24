Что в России изменит смерть Пригожина: увеличится мобилизация, чтобы "затыкать дыры"

Смерть главы террористов "Вагнера" Пригожина особенно в России ничего не изменит. Там будет постепенно увеличиваться мобилизация, однако русский фронт неизбежно посыпается.

Так в интервью ТСН.ua рассказал советник по коммуникации российской оппозиции и легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

"Все будет так же, как и сейчас. Будет увеличиваться мобилизация. Все признаки того, что российская оборона постепенно истощается под ударами Вооруженных сил Украины. Им нужно пытаться затыкать возникающие дыры. Будет новая интенсивная мобилизация из неопытных каких-то солдат. Это просто немного оттягивает момент начала краха российской обороны, потому что когда она истощится в достаточной степени, будет такой же обвал, как был в свое время под Изюмом Харьковской области, когда в один момент на очень глубокое расстояние посыпался российский фронт.И в Запорожской области и потом когда придет черед Крыма. То есть особо ничего нового не будет. Продолжаться мобилизация и Россия будет пытаться удержать украденные территории, но это не получится", — отметил Алексей Барановский.

Напомним, что после смерти главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина российские силовики начали выходить на родственников военных преступников.

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