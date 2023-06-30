Что "вагнеровцы" будут делать в Беларуси и есть ли угроза нападения с севера: ответ Буданова

По словам Буданова, хаб, который создают в Беларуси для "вагнеровцев" – для целей логистики операций в Африке.

Массовой передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь не будет. Поэтому оснований для беспокойства по поводу нового нападения с севера нет.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

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"Массового вывода ЧВК в Беларусь не планируется. Хаб, который они создают в Беларуси, для целей логистики. Также у них будут офисные помещения и рекрутинговый центр. И этот центр создается для операций "Вагнера" за границей, преимущественно в Африке", — пояснил Буданов.

По его словам, операции "Вагнера" за границей будут продолжаться. Преимущественно в Африке.

"И что произойдет дальше, так это то, что большинство личного состава, ранее участвовавшего в боевых действиях в Украине, будет постепенно перемещено в Африку для развертывания там операций", — считает руководитель ГУР.

По информации Буданова, сейчас войск Пригожина в Беларуси нет, всего несколько человек из его передовой группы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как мятеж ЧВК "Вагнер" в России повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны этих наемников в Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" пока кроме своего лидера еще не приехали в Беларусь, а находятся в лагерях на оккупированной Луганщине.

Тем временем СМИ зафиксировали, что в Беларуси ремонтируют заброшенную воинскую часть. Вероятно, там разместятся "вагнеровцы".