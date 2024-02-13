Что важнее – позиции или солдаты: Сырский дал однозначный ответ

Александр Сырский подчеркнул, что лучше оставит какую-нибудь позицию, но не допустит гибели личного состава.

Руководство ВСУ не может позволить себе такое отношение к личному составу, как российские начальники, когда они проводят практику "мясных штурмов".

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в эксклюзивном интервью немецкому изданию ZDF.

"Для нас главная задача и главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевую задачу. И мы не можем позволить себе такого отношения (к личному составу – ред.), как российские начальники, когда они проводят практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава", – сказал он.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что для российского военного руководства ценность жизни солдата равна нулю.

"Мы воюем и используем самое ценное, что есть – наших людей. Это цвет нашей нации", – подчеркнул Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины. Уволил 8 февраля 2024 года с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил новым главкомом Александра Сырского. Произошли также большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

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