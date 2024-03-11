Что войска НАТО могут делать в Украине и где их разместят: эксперт назвал три сценария

Появление военных НАТО в Украине – вопрос времени, ведь страна взяла курс на евроатлантическую интеграцию.

У НАТО нет армии, есть армии государств-членов. Военные эти страны могут выполнять в Украине те или иные функции на основании двусторонних договоров.

Комментируя сообщения СМИ о том, что Франция создает альянс из стран, открытых для потенциального отправления войск в Украину, политолог Игорь Рейтерович назвал вероятные сценарии в эфире телеканала Freedom.

Сценарий первый

Первый сценарий, по его словам, предполагает не отправку войск как таковых, а лишь определенное количество военных в статусе советников, инструкторов, консультантов.

"Представители разных стран НАТО могут приезжать в нашу страну для выполнения тех или иных задач, и они абсолютно имеют право находиться здесь, поскольку это все регулируется двусторонними соглашениями между странами", — отметил Рейтерович.

Сценарий второй

Второй сценарий — "масштабирование" Интернационального легиона. В этом случае военные отдельных стран Альянса могут присутствовать в Украине как добровольцы и влиться в ВСУ.

“У нас есть иностранный легион. Но представим просто, что вся эта история будет существенно масштабирована, и речь будет идти не о тысячах, а, например, о десятках тысяч военных, которые захотят помогать Украине и стать представителями вооруженных сил нашего государства», — отметил политолог.

Сценарий третий

Третьим возможным сценарием он называет отправку в Украину войск тех или иных стран НАТО, которые будут выполнять определенные задачи — непосредственно участвовать в боевых действиях или, например, они могут быть размещены на определенных территориях. По мнению Рейтеровича, такие войска могли бы прикрыть Украину со стороны Беларуси или неподконтрольной Кишиневу ПМР, на границах с которыми Украина вынуждена держать свои войска, поскольку Россия может пойти на какие-то провокации.

"Представим ситуацию, что просто наши части будут заменены на какие-то части стран-членов НАТО, и, соответственно, они своим присутствием будут сдерживать какие-либо возможные провокации или нападения с этой стороны", — говорит Рейтерович.

Появление военных НАТО в Украине — вопрос времени

Он также отметил, что с учетом предыдущего опыта НАТО внутри этого союза может быть создана коалиция нескольких стран, которые договорятся об отправке определенного количества войск. Тогда, после недолгих переговоров с Украиной (по его мнению, очень коротких) они появятся на ее территории. Во всяком случае, как отметил Рейтерович, появление военных НАТО в Украине — вопрос времени, ведь страна взяла курс на евроатлантическую интеграцию.

“И понятно, что вопрос, например, о каких-то базах, где могут быть размещены в том числе и военные других стран, будет подниматься в Украине не раз, он будет положительно восприниматься подавляющим большинством наших граждан. Почему? Потому что это одна из гарантий безопасности нашей страны в будущем», — подытожил Рейтерович.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Если войска стран НАТО войдут в Украину, то где их разместят?

Читайте ведущие новости дня: