Что ВСУ дает взятие линии Андреевка-Клищиевка: экс-командир полка "Азов" объяснил важные детали

Когда украинские военные взяли линию Андреевка-Клищиевка – это дало им огневой контроль над частью города Бахмут. Это опорная линия для реализации дальнейших планов ВСУ.

Об этом на своей странице в соцсети написал экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По его словам, официальные сообщения о взятии населённых пунктов не означает, что там прекращаются бои. Там продолжаются бои, поскольку оккупанты пытаются сдержать украинских военных.

"По моему личному мнению, в ближайшее время враг больше будет думать не о возвращении этих населенных пунктов, а о сдержании нас и восстановлении собственных сил, на обустройство своей линии обороны. Враг точно будет максимально наносить поражение с помощью артиллерии, дронов, фабов, чтобы задержать наше продвижение", – отметил Максим Жорин.

Он также добавил, что пока российские оккупанты не заменят подразделения на боеспособные и не поднимут морально-психологическое состояние личного состава, рано говорить о попытках контрнаступления.

“72-я мотострелковая бригада России полностью разбита, и в ближайшее время на фронте вряд ли мы ее увидим, потому что управление почти уничтожено. 31-я и 83-я десантно-штурмовые существенно потрепаны. Все приданные силы типа "Эспаньолы" просто оттуда оттуда. Но все это на время. Как только они соберут раму, снова будут пытаться наступать”, – резюмировал Жорин.

Напомним, что общая ситуация на восточном направлении остается сложной, оккупанты не оставляют намерений штурмовать позиции ВСУ.

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