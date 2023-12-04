"Что вы делали с 2014 года": американский генерал жестко ответил по поводу боеприпасов для Украины

Украина должна наращивать собственное производство боеприпасов.

Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в интервью "Голосу Америки".

"Я знаю, что некоторые компании, такие как Rheinmetall, BAE и несколько других, заявили, что собираются производить определенные вещи в Украине. Но на самом деле надо обратить внимание вот на что. Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованным, что Запад не предоставляет больше... А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов? Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза. Поэтому я считаю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить производство", – сказал он.

Годжес также отметил, что производство можно увеличить и во время войны. Он напомнил, что производство немецких самолетов во Второй мировой войне достигло пика в 1944 году, когда Германию бомбардировали британцы и американцы.

"Производственные мощности – это отражение политической воли. Артиллерийские боеприпасы – это не машины, которые автопроизводитель может просто изготовить и продать кому угодно. В их производство нужно вложить деньги, сделать заказ на определенное количество тысяч, например, ракет. Соединенные Штаты увеличили производство, думаю, в четыре раза, но этого все еще мало. И для увеличения нужна политическая воля", – добавил генерал.

Он отметил, что Украине важно снабжать готовыми боеприпасами, но Украина может производить и сама.

Ранее СМИ сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев в ноябре якобы жаловался на вмешательство Офиса президента Украины. Ллойду Остину тогда также озвучили, что ВСУ нуждаются в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины требуется сил и средств на $350-400 млрд.

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