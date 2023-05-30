"Что вы так радуетесь": Соловьев бесится, что простые россияне довольны атакой дронов по Москве

Российский пропагандист Владимир Солойов устроил истерику из-за того, что простые россияне в комментариях в Сети обрадовались атаке дронов по Москве, в частности – по элитному району Рублевка.

Об этом он заявил в прямом эфире своей авторской пропагандистской программы.

Соловьев подтвердил тезис, что жители остальных регионов РФ не любят москвичей, в частности из-за того, что все деньги из регионов Кремль отбирает в столицу.

"Ребята, а че вы эту хр*новню пишете? Что вы так радуетесь? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Что вы так радуетесь? "Ах, Рублевка". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? "Ах, Москва". А что, все москвичи на смузи и в фалафельной? Или уже у нас не единая страна и народ. Только встряхните-ка и уберите вот это свое "Так вам и надо!". Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в ж*пу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте", – истерит Соловьев.

Досталось от Соловьева и жителям Москвы за то, что они разгоняют панику.

"Они (украинские СМИ. – Ред.) уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы. Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности. Все вбросы, намеренные публикации ложной, непроверенной информации, надо пресекать и преследовать по закону", – заявил пропагандист.

Ранее пропагандист Соловьев призвал уничтожить Киев, Одессу, Днепр, Львов и Ивано-Франковск в ответ на атаки дронов по Москве.

Атака дронов на Москву 30 мая: последние новости

Напомним, что Путин наконец-то прокомментировал массированную атаку дронов на Москву. Диктатор пригрозил мирным украинцам "ответом". Отметим, что один из беспилотников даже долетел до его резиденции.

По оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны прилетели из восточной части Московской области.

В Воздушных силах Украины, комментируя атаку дронов на Москву, заявили, что это "внутренние проблемы" России.