Что выведет Украину из тупика на фронте: Foreign policy дало четкий ответ

В сложившейся на фронте ситуации сторонники Киева ищут способы поддержать украинских военных. Поскольку обученный персонал и артиллерия в дефиците, они обратили внимание на беспилотников и искусственный интеллект.

Издание Foreign policy пишет, что переоценка роли, которую эти технологии могут сыграть на фронте, грозит усилением тупика, из которого Украине необходимо выйти.

Техноцентрическая стратегия

Внимание к аэроразведке поля боя, автоматизированных целеуказов и БПЛА как у россиян, так и у украинцев не удивительно, ведь у сторон нет других возможностей для работы на данном этапе. В то же время техноцентрическая стратегия, похоже, сыграла главную роль в превращении того, что, по прогнозам Кремля, должно стать трехдневной войной, в войну на истощение, которая длится уже два года.

Наиболее привлекательным качеством технологий для военных является сохранение жизней и снижение затрат на проведение тех или иных операций, но они просто не могут заменить те виды традиционных возможностей, которыми характеризовались войны XX века.

С 2008 года Владимир Путин занимался реорганизацией своей армии, делая ставку на технологии, и даже были определенные успехи, поэтому прогнозы о судьбе Украины в начале полномасштабной войны были очень пессимистичными.

Изматывание Россией гражданского населения

При этом отмечено, что западные аналитики слишком много внимания уделяли каталогизации российских гаджетов и киберсредств и не учитывали контекст, планирование и качество используемых сил. Более того, и Москва, и западные наблюдатели не смогли учесть, каким образом передовые технологии могут помочь в захвате или содержании территории. Московские доктрины ведения боевых действий связывают технологии и психологию воедино, причем их цели часто граничат с псевдонаучным контролем сознания.

Например, советская теория рефлексивного управления была направлена на то, чтобы склонить противника к саморазрушающему поведению путем размещения информационных пакетов в различных СМИ. Психологические причины равномерно вытеснили войска и боевую технику из центра русской военной теоретизации. Более того, враждебные силы постепенно меняли конечную цель; цифровая эра привела к непрерывной борьбе за восприятие целых обществ.

В Украине это привело к тому, что Москва направила многие свои высокотехнологичные возможности, в частности кибернетические операции, не столько на победу над украинскими вооруженными силами, сколько на изматывание гражданского населения. Предполагается, что за последний год эта стратегия не принесла особых территориальных успехов.

Информационная война РФ отметила неудачи

Какими бы дорогими и разрушительными оказались кибератаки, как часть более широкого проекта по подчинению своего соседа в политическом и географическом плане, так называемая информационная война Москвы потерпела неудачу.

Киев со своей стороны применил несколько новых технологических подходов к отражению российских захватчиков с начала 2022 года. Он демократизировал сбор разведывательной информации, предоставив украинцам возможность отслеживать передвижение российских войск и сообщать о них, собирая данные от материальных средств к ракетам.

Он привлек добровольцев, работающих в киберпространстве, чтобы атаковать российские организации. Украина использовала коммерчески доступные средства связи и программное обеспечение, чтобы сделать большой арсенал автономных транспортных средств и беспилотников все более смертоносным в воздухе и море.

Технологии не помогут

Поскольку обе стороны сейчас пытаются приобрести и изготовить более дешевые дроны, одновременно стремясь улучшить свои собственные возможности по созданию электронных помех, ближайшее будущее технологий в этой войне можно охарактеризовать как инновации на службе истощения. Но если бы у одной из сторон в этой войне была возможность добиться реальных успехов на поле боя, находясь в безопасном месте, с помощью высокотехнологичных средств и сбора разведывательной информации, необходимость в обычных контрнаступлениях отпала бы.

Таким образом, приток новых технологий в войну может обеспечить каждой из сторон большую дистанцию и лучшее понимание передвижения войск врага, но вряд ли это поможет вытеснить его.

Как выйти из тупика

Однако, если конечной целью Украины является изгнание оккупационных сил, то нарастающие гонки вооружений между украинскими дронами и российскими средствами РЭБ не должны быть оторваны от требований комбинированных вооружений. Они не заменят набор, обучение и оснащение боеспособных сил в долгосрочной перспективе. Для этого Киеву и его западным поклонникам придется принимать тяжелые решения, и никто из них не должен питать иллюзий по поводу технологической панацеи.

Никакие технологические новации не заменят вооружения, оборудование и обучение, которые могут предоставить исключительно США и несколько союзников, а также персонал, который Киев должен набрать и мобилизовать.

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