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Что взять с собой на войну: какой он военный тревожный чемоданчик

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
9917
Время на прочтение
3 мин
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Что взять с собой на войну: какой он военный тревожный чемоданчик

Что взять с собой на войну

Продолжается всеобщая мобилизация, если пришла повестка, лучше иметь список необходимых вещей под рукой. Что взять с собой на войну, рассказываем в материале ТСН.ua

Комплектация чемодана военнослужащих в большинстве случаев утверждается приказом местного руководителя в месте прохождения военной службы. 

В первую очередь нужно взять документы:

  • Жетон с указанием личного номера (именная бирка),
  • Набор простых карандашей и автоматических ручек.
  • Документы: паспорт, водительские права, военный билет, их лучше содержать в специальном водонепроницаемом пакете.

Перечень самого необходимого, что нужно взять с собой, если пришла повестка такой:

Что нужно взять с одежды:

  • Куртку из ткани, не промокающей темного цвета, полиэтиленовый дождевик, брюки (джинсы).
  • Обувь разношена и водонепроницаема (кроссовки), оптимальным вариантом будут армейские берцы. Безусловно, что вам обязаны выдать военные ботинки – берцы, но далеко не факт, что угадают с размером и процесс их розноски будет быстрым и безболезненным. С обуви желательно взять резиновые тапочки. Носить военные ботинки круглосуточно очень тяжело. Тапочки очень пригодятся для походов в душ, ночных "вылазок" в туалет, когда одевать берцы далеко не обязательно.
  • Пару флисовых теплых кофт, 2-3 хлопчатобумажные футболки.
  • Носки хлопчатобумажные и шерстяные, пар 10 минимум, трусы. Лишние пары носков и трусов не помешают.
  • Перчатки тонкие кожаные, можно велосипедные.
  • Черная или зеленая шапка и баф. Согласно действующим нормам вещевого обеспечения в Вооруженных силах Украины, военнослужащим должны выдаваться несколько видов шапок: зимняя, шапка-подшлемник и демисезонный и зимний бафы. Но иметь свою флисовую шапку и баф не помешает. Баф – это часть одежды, защищающая шею и лицо человека от пыли, ветра и снега.
  • Кожаный ремень, лучше офицерский.

Экипировка, которая понадобится в армии:

  • Часы, если есть, противоударные, водонепроницаемые с подсветкой циферблата, идеально в резиновом корпусе.
  • Фонарик небольшой светодиодный. Батарейки на смену (несколько штук).
  • Складной нож со всякими полезными штуками (ложка, вилка) в чехле.
  • Металлическая походная кружка.
  • Каримат туристический, спальный мешок.
  • Противосолнцезащитные пластиковые очки в надежной оправе, пылезащитные очки с поролоновым уплотнителем, но без зеркальных скал.
  • Рюкзак черного или защитного цвета, 60 литров.
  • Телефон, желательно прорезиненный, не сенсорный с запасной батареей. Зарядка для телефона, если есть автомобильная тоже можно взять, павербанк.
  • Зажигалка (несколько штук), спички.

Средства индивидуальной гигиены

Основные средства для гигиены никто не будет выдавать, а необходимость в них очевидна. Поэтому нужно взять:

  • Небольшое полотенце, еще лучше пару полотенец.
  • 2-3 куска туалетного мыла, 1-2 куска – хозяйственного.
  • Зубную пасту и щетку желательно в чехле.
  • Маникюрные ножницы или кусачки,
  • Туалетная бумага.
  • Бритву обычную или одноразовые станки, сухие и влажные салфетки.

Что нужно положить в аптечку, которую нужно взять на войну

Речь идет именно о медицинских препаратах и пилюлях, которые нужны именно вам. Ведь качественной боевой аптечкой вас обеспечит государство, поэтому положить в аптечку нужно именно то лекарство, которое помогает вам. Нужно положить лекарства против головной боли, препараты от отравления, диареи, антибиотики, обезболивающие и жаропонижающие средства, сосудосуживающие капли в нос, пластыри от мозолей и порезов, йод, зеленку, бинты, обычный детский крем.

Список можно дополнить своим перечнем вещей, конечно. Вышеприведены самые необходимые вещи, которые позволят чувствовать себя нормально в расположении части или на укрепленных позициях.

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Дата публикации
Просмотры
9917
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