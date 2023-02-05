Что взять с собой на войну: какой он военный тревожный чемоданчик

Продолжается всеобщая мобилизация, если пришла повестка, лучше иметь список необходимых вещей под рукой. Что взять с собой на войну, рассказываем в материале ТСН.ua

Комплектация чемодана военнослужащих в большинстве случаев утверждается приказом местного руководителя в месте прохождения военной службы.

В первую очередь нужно взять документы:

Жетон с указанием личного номера (именная бирка),

Набор простых карандашей и автоматических ручек.

Документы: паспорт, водительские права, военный билет, их лучше содержать в специальном водонепроницаемом пакете.

Перечень самого необходимого, что нужно взять с собой, если пришла повестка такой:

Что нужно взять с одежды:

Куртку из ткани, не промокающей темного цвета, полиэтиленовый дождевик, брюки (джинсы).

Обувь разношена и водонепроницаема (кроссовки), оптимальным вариантом будут армейские берцы. Безусловно, что вам обязаны выдать военные ботинки – берцы, но далеко не факт, что угадают с размером и процесс их розноски будет быстрым и безболезненным. С обуви желательно взять резиновые тапочки. Носить военные ботинки круглосуточно очень тяжело. Тапочки очень пригодятся для походов в душ, ночных "вылазок" в туалет, когда одевать берцы далеко не обязательно.

Пару флисовых теплых кофт, 2-3 хлопчатобумажные футболки.

Носки хлопчатобумажные и шерстяные, пар 10 минимум, трусы. Лишние пары носков и трусов не помешают.

Перчатки тонкие кожаные, можно велосипедные.

Черная или зеленая шапка и баф. Согласно действующим нормам вещевого обеспечения в Вооруженных силах Украины, военнослужащим должны выдаваться несколько видов шапок: зимняя, шапка-подшлемник и демисезонный и зимний бафы. Но иметь свою флисовую шапку и баф не помешает. Баф – это часть одежды, защищающая шею и лицо человека от пыли, ветра и снега.

Кожаный ремень, лучше офицерский.

Экипировка, которая понадобится в армии:

Часы, если есть, противоударные, водонепроницаемые с подсветкой циферблата, идеально в резиновом корпусе.

Фонарик небольшой светодиодный. Батарейки на смену (несколько штук).

Складной нож со всякими полезными штуками (ложка, вилка) в чехле.

Металлическая походная кружка.

Каримат туристический, спальный мешок.

Противосолнцезащитные пластиковые очки в надежной оправе, пылезащитные очки с поролоновым уплотнителем, но без зеркальных скал.

Рюкзак черного или защитного цвета, 60 литров.

Телефон, желательно прорезиненный, не сенсорный с запасной батареей. Зарядка для телефона, если есть автомобильная тоже можно взять, павербанк.

Зажигалка (несколько штук), спички.

Средства индивидуальной гигиены

Основные средства для гигиены никто не будет выдавать, а необходимость в них очевидна. Поэтому нужно взять:

Небольшое полотенце, еще лучше пару полотенец.

2-3 куска туалетного мыла, 1-2 куска – хозяйственного.

Зубную пасту и щетку желательно в чехле.

Маникюрные ножницы или кусачки,

Туалетная бумага.

Бритву обычную или одноразовые станки, сухие и влажные салфетки.

Что нужно положить в аптечку, которую нужно взять на войну

Речь идет именно о медицинских препаратах и пилюлях, которые нужны именно вам. Ведь качественной боевой аптечкой вас обеспечит государство, поэтому положить в аптечку нужно именно то лекарство, которое помогает вам. Нужно положить лекарства против головной боли, препараты от отравления, диареи, антибиотики, обезболивающие и жаропонижающие средства, сосудосуживающие капли в нос, пластыри от мозолей и порезов, йод, зеленку, бинты, обычный детский крем.

Список можно дополнить своим перечнем вещей, конечно. Вышеприведены самые необходимые вещи, которые позволят чувствовать себя нормально в расположении части или на укрепленных позициях.

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