Что задумал Путин: эксперт назвал скрытую цель мобилизации в России

Президент России Владимир Путин, объявив так называемую "частичную мобилизацию", пытается не только спасти ситуацию на фронте, но и решить "этнический вопрос" в национальных республиках РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев на Youtube-канале ТСН.

"Основная волна мобилизации касается национальных меньшинств, то есть субъектов Российской Федерации — Башкортостан, Бурятия, республики Северного Кавказа. Для чего это делается? Решаются этнические вопросы. За счет войны в Украине российские власти намерены избавиться от возможных протестных элементов по национальному признаку и соответственно по политическим предпочтениям", — объяснил он.

По словам эксперта, речь идет фактически о "чистках" местного населения, и в субъектах РФ это тоже понимают.

"Давайте посмотрим на реакцию внутри самой Российской Федерации. Уже прозвучали заявления Рамзана Кадырова, прекрасно понявшего, о чем идет речь. Чечня не будет проводить мобилизацию на территории республики, потому что вроде бы уже мобилизовали на 254%. Откуда этот план взялся, ни для кого не понятно, но тем не менее это первый тревожный звонок", — отметил Снегирев.

Эксперт также напомнил, что в четырех субъектах РФ на следующий день после оглашения мобилизации губернаторы "заявили о нарушении самого призыва — так называемой частичной мобилизации".

"То есть мобилизации подлежат даже те, кто должен получить бронь. Речь идет о том, что из национальных республик забирают всех без исключения. Акцент делается именно по национальному признаку. Это не могут не понимать в РФ, что уже вызывает протесты. В Дагестане перекрывают дороги, заявления в Чечне, то де самое Татарстан", — подчеркнул он.

Снегирев не исключил, что " так называемая частичная мобилизация может вызвать социальные беспорядки в регионах РФ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, находятся в запасе, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Всего было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

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