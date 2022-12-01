Что задумала армия Беларуси и возможно ли вторжение: анализ от ГУР

В разведке оценили, насколько реальна угроза вторжения из Беларуси.
Признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси по состоянию на данный момент нет.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, с 1 декабря у вооруженных сил Беларуси начинается новый учебный год. Поэтому Украина ожидает там активизацию боевой подготовки.
"Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать различные вопросы боевого слаженства, проверки родов и войск. Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно", — пояснил Скибицкий.
Однако он предупредил, что "на перспективу" сохраняется угроза применения группировки так называемого "Союзного государства" Беларусь-Россия. Однако для этого недостаточно вооружения.
Ведь сейчас РФ активно снимает вооружение и военную технику со складов хранения, арсеналов, центров обеспечения для того, чтобы пополнить потери и укомплектовать созданные после мобилизации соединения и части.
Угроза наступления из Беларуси
ТСН.ua писал, каков уровень угрозы для Украины со стороны Беларуси и возможно ли новое наступление на Киев.
Лукашенко заявлял, что может задействовать 35-40 тысяч белорусских военных в войне против Украины, но не будет этого делать.
Американский генерал Бен Ходжес считает, что если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.
Военный эксперт Сергей Грабский уверен, что белорусы будут выполнять приказ, который поступит из Кремля.
Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, оккупанты могут напасть либо на Волынь, либо на Киев.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключил возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев. Но для этого захватчикам нужно время.