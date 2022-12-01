Что задумала армия Беларуси и возможно ли вторжение: анализ от ГУР

Признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси по состоянию на данный момент нет.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, с 1 декабря у вооруженных сил Беларуси начинается новый учебный год. Поэтому Украина ожидает там активизацию боевой подготовки.

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"Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать различные вопросы боевого слаженства, проверки родов и войск. Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно", — пояснил Скибицкий.

Однако он предупредил, что "на перспективу" сохраняется угроза применения группировки так называемого "Союзного государства" Беларусь-Россия. Однако для этого недостаточно вооружения.

Ведь сейчас РФ активно снимает вооружение и военную технику со складов хранения, арсеналов, центров обеспечения для того, чтобы пополнить потери и укомплектовать созданные после мобилизации соединения и части.

Угроза наступления из Беларуси