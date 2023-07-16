Что замедлило контрнаступление ВСУ: бойцы назвали весомую причину — NYT

ВСУ мешает продвигаться на юге Украины отсутствие поддержки с воздуха и огромные заминированные территории на подступах к российским позициям.

По всей линии южного фронта российские оккупанты обустроили минные поля перед своими хорошо укрепленными позициями. Именно поэтому темп контрнаступления ВСУ ощутимо замедлился.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на слова украинских военных.

По словам собеседников издания, поля на оккупированной территории юга Украины буквально усеяны десятками типов мин – пластиковых и металлических. Огромное количество мин, растяжек, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств заставило украинские силы остановиться в нескольких километрах от того места, откуда они начали контрнаступление.

"Я не мог представить себе ничего подобного. Я думал, что мины будут лежать рядами, но ими заполнены целые поля, повсюду", – цитирует издание военного по имени Сергей.

Специалист по разминированию Максим Присяжнюк, прочесывающий поля ночью перед наступлением пехоты, заметил распространенную тактику, которую применяют россияне — закапывание противопехотных мин перед растяжкой, чтобы поразить солдата, который может попытаться ее обезвредить.

Одними из самых опасных являются так называемые мины-прыгуны – если на них наступить, они выскакивают и разбрасывают шрапнель, поражая всех вокруг.

Присяжнюк подчеркнул, что опасность взрывов существует даже тогда, когда пути разминированы, поскольку оккупанты часто запускают ракеты, разбрасывающие над расчищенной территорией небольшие почти незаметные зеленые пластиковые мины-бабочки.

Один из военных медиков в пункте стабилизации недалеко от линии фронта отметил, что мины являются основной причиной ранений военных.

Но мины – не единственное препятствие, мешающее продвижению ВСУ. Украинские военные при наступлении выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО и становятся уязвимыми перед вертолетами россиян. Надлежащей поддержки с воздуха у украинской армии пока нет.

Напомним, что Украина получит от Южной Кореи дополнительное оборудование для разминирования.

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