Что заставит Путина остановиться: Портников ответил, как ускорить прекращение огня

Кремль остановит войну при некоторых условиях / © Associated Press

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Снижение цен на российскую нефть сможет создать условия для того, чтобы Российская Федерация согласилась на прекращение огня на российско-украинском фронте.

Об этом сказал журналист Виталий Портников в эфире " 5 канала “.

«Я считаю, здесь я абсолютно соглашаюсь с президентом Трампом, что уменьшение цен на нефть, если оно действительно произойдет на долгосрочный период, оно в перспективе за несколько лет может создать условия для того, чтобы Российская Федерация соглашалась на прекращение огня на российско-украинском фронте», — сказал он.

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По словам Портникова, при таких условиях у Российской Федерации не будет реальных денег на финансирование не только социальной стабильности, но и финансирования войны.

«В такой ситуации могут создать условия для того, чтобы Российская Федерация действительно отказалась от своих так называемых максималистских идей в российско-украинской войне. Просто не будет денег для того, чтобы собирать ракеты, не будет денег для того, чтобы покупать снаряд, не будет денег для того, чтобы платить огромной армии наемников, которую сейчас собрал Путин», — добавил он.

Снижение цен на российскую нефть действительно должно произойти, а не остаться в прогнозах.

«Я не очень понимаю, откуда эти разговоры о том, что страны ОПЕК договорятся об увеличении добычи, когда были разговоры о том, что они останутся на том же уровне, то есть там есть дискуссии», — сказал он.

В то же время серьезное уменьшение цен на нефть невыгодно не только России, но и странам самой ОПЕК, отметил Портников.

И они могут это сделать в целях воспитания мероприятия, но быстро перейти к уменьшению добычи для того, чтобы сохранить свои собственные прибыли. Но если действительно цена будет падать, и не будет сопровождаться, это важная вещь, крушением мировой экономики, к которой могут довести действия Дональда Трампа, то действительно могут создать условия, я не знаю, там в 2026-2027 годах для того, чтобы огонь на российско-украинском фронте был прекращен. Может быть и другая ситуация», — предположил он.

Напомним, политолог Вадим Денисенко считает, что у РФ есть потенциал вести войну в течение 7-8 месяцев даже при условии, если цены на нефть упадут .

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