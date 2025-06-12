Что заставит Путина пересмотреть его теорию победы: вывод ISW

Военная помощь для Украины и президент России Владимир Путин

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Западная военная помощь для Украины, особенно от США, остается ключевой для того, чтобы ВСУ могли достигать решительных успехов на фронте и заставляли президента России Владимира Путина пересмотреть его теорию победы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики убеждены, что сокращение американской военной помощи для Украины не приведет ни к устойчивому миру в стране, ни к тому, что Путин пересмотрит свою теорию победы.

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Теория победы главы Кремля заключается в том, что российская армия способна поддерживать медленное, постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска могут обороняться, и дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает считать, что западная военная помощь — особенно та, которую могут быстро и масштабно предоставить только Соединенные Штаты, — остается ключевой для того, чтобы украинские силы могли достигать решительных успехов на фронте и заставляли Путина пересмотреть свою теорию победы», — говорится в заявлении.

По мнению аналитиков, успехи на поле боя, которые меняют расчеты Путина, заставили бы Россию перейти к конструктивным переговорам для обеспечения мирного урегулирования войны.

Зато сокращение американской помощи Украине несет риск предоставления России еще больших преимуществ на фронте. Это также может подбодрить Путина к продолжению войны, укрепляя его убеждение, что РФ способна завоевать Украину. А это противоречит заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине.

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Напомним, 4 июня посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты еще не приняли конкретных решений относительно будущей военной или иной помощи Украине. По его словам, Вашингтон рассчитывает на то, что Европа займет ведущую позицию в предоставлении Украине ресурсов и политического капитала, необходимых для достижения прочного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что для принуждения Путина закончить войну нужна сильная помощь от США и давление с их стороны на РФ. По мнению Зеленского, российский диктатор может закончить войну из-за давления партнеров.