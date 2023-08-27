Что заставит Путина пойти на компромисс в войне: мнение экс-сотрудника КГБ

По мнению эксперта, чтобы заставить Путина пойти на уступки, Украине нужно пробить коридор к Азовскому морю.

Российский диктатор Путин может пойти на компромисс в войне, но для этого нужны решительные победы Украины на фронте.

Такое мнение выразил международный консультант, бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов в эфире телеканала FREEДОМ.

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"Он может пойти на какой-то компромисный вариант... Для этого естественно должны быть победы украинские однозначные и тренд на дальнейшую победу. То есть когда уже что-то будет отвоевано более серьезное, чем сейчас: грубо говоря, Украина пробьет коридор в Мелитополь и к Азовскому морю... Начнет развивать это наступление и там запахнет уже и Крымом, и на севере Донецком запахнет. Здесь Путин может пойти на какие-то поблажки или его заставят пойти на поблажки", – говорит Жирнов.

Он предположил, что сам Путин скорее всего с трудом поддается на компромисс, но люди вокруг него более реалистично смотрят на картину мира.

"Могут ему сказать: "Вовик, хватит уже играть в эти игрушки. Надо соглашаться на то, что есть, потому что иначе потом вообще ничего не будет". Но проблема в другом. Сейчас уже Украина на это не пойдет", – подытожил эксперт.

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев назвал тех, кому выгодны переговоры Украины с РФ.

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