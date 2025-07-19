Что заставит Путина сесть за стол переговоров: эксперт назвал два решающих фактора

Украина и Россия

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Европейский Союз утвердил 18-й пакет санкций против России, а Дональд Трамп сделал громкое заявление о 100% тарифах. К тому же речь идет о новых пакетах военной помощи Украине уже не в рамках Джо Байдена, а по инициативе Трампа. Все это заставляет Кремль нервничать и искать выход.

Об этом заявил в эфире Киев24 политолог Александр Леонов.

«Начался разговор о динамике, о необходимости ускорить процесс. И если потребуются новые решения, они будут приняты», — пояснил эксперт.

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По его словам, Россия начинает реагировать на смену западной позиции. Но главными факторами, которые могут реально принудить Москву к переговорам, остаются два:

тупик на фронте, когда армия уже не способна наступать,

экономическая слабость, не позволяющая удерживать нынешний уровень военной интенсивности.

Леонов подчеркнул, что Путин традиционно тянет время, и только серьезное внешнее давление может заставить РФ изменить свою тактику. Запад тем временем демонстрирует, что готов не только сдерживать, но и изменять расклад сил на поле боя.

Напомним, война России против Украины, вероятно, продлится, по меньшей мере, до конца 2025 года. Военное командование не рассчитывает на ее завершение ни в ближайшее время, ни до конца текущего года. В ВСУ делают акцент на изменении подходов к обороне: вместо пехоты на передовой все больше будут использовать наземные дроны.

Среди главных причин затяжного характера войны специалисты называют три фактора: численное преимущество армии РФ, активное применение дронов-камикадзе типа «Шахед» и нехватку человеческих ресурсов в Украине.

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