Что заставит россиян расхотеть воевать: генерал Кривонос дал ответ

Лишь регулярные удары по территории РФ заставят оккупантов расхотеть воевать.

Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире Эспрессо.

"Для нас задача, чтобы остановить врага – это собственными ресурсами ускорить изготовление большого количества беспилотных летальных аппаратов с мощной загруженностью по взрывчатым веществам, чтобы начать бомбить Россию хотя бы вглубь 500-800 км. Когда мы выйдем на систематическую отработку по территории РФ нашими средствами, это очень ускорит у россиян желание закончить войну", — сказал генерал.

Также читайте На Бахмутском направлении произошло 53 боевых столкновения: в ВСУ назвали потери врага

Экс-заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что единичных ударов недостаточно.

"А вот адекватный ответ, по количеству поражения их объектов, может противника остановить. Поэтому нужно как можно быстрее наращивать наши способности по нескольким направлениям. Первое – собственное производство, а второе – дипломатический фронт, чтобы союзники предоставили нам средства поражения значительно большей дальности. А еще и третье — дожать наших американских партнеров, чтобы скорее заработал ленд-лиз в том объеме, который мы ожидали, но пока этого нет", — добавил Кривонос.

Напомним, потери России в войне достигли рекордной отметки через две недели.

За обстрел гражданских военные минусуют врагов уже тысячами: последние новости с фронтов