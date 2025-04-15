Что заставит Россию остановить войну: американский генерал назвал единственное условие

Генерал-лейтенант США в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес

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Украина не обязана принимать договоренности между США и Россией. Единственное правильное решение для суверенного государства — это продолжение борьбы за свою безопасность и независимость.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии для «КИЕВ24».

«Мне кажется, что россияне уважают только силу, больше ничего. Ради мира ничего нельзя сделать в Украине, что могло бы удовлетворить россиян. Украина ничего другого не может сделать, потому что является независимым государством. Если Соединенные Штаты и Россия заключат какую-то сделку по поводу Украины, по поводу Европы, как-то между собой договорятся о чем-то, то у Украины нет никакой обязанности принимать эти договоренности, которые для нее неблагоприятны», — подчеркнул генерал.

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По его мнению, сейчас Украина находится в лучшей позиции на фронте, чем Россия, и гораздо успешнее, чем раньше, сопротивляется оккупантам, несмотря на усиление российских атак на гражданские объекты.

«Конечно, эти ужасающие атаки против гражданских будут продолжаться. И у меня нет морального права призывать украинцев бороться, но они сами понимают, что может произойти. Если вы принимаете какие-то неудовлетворительные договоренности, достигнутые между Россией и США через вашу голову, то можете понять, что произойдет дальше. Также европейские государства должны понимать последствия, и мне кажется, что европейцы также знают, что они не обязаны соглашаться с какими-либо последствиями сепаратистских связей между Америкой и Россией», — добавил экс-командующий.

Бен Ходжес подчеркнул, что россияне остановятся только тогда, когда поймут, что они не смогут победить в этой войне.

Напомним, генерал Ходжес считает, что Украина способна разрушить Крымский мост настолько, чтобы им было невозможно больше пользоваться. Это произойдет, когда наступит подходящий момент.